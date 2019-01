Nice s'impose face à Bordeaux et décroche son premier succès depuis fin novembre

La domination pour Bordeaux, les trois points pour Nice. En difficulté face à des Girondins trop imprécis face au but, les Azuréens se sont imposés grâce à un penalty d'Allan Saint-Maximin. Dans un championnat perturbé par les matchs reportés, les Niçois passent sixièmes. Bordeaux reste treizième. Abasourdi par l'annonce vendredi du départ du président Jean-Pierre Rivère et du directeur général Julien Fournier, en raison de "divergences" avec l'actionnaire, le club azuréen s'est redonné un peu de baume au coeur.

Avec dix-huit frappes, mais seulement quatre cadrés, Bordeaux a eu la mainmise sur cette rencontre. Malheureusement, les Aquitains ont été médiocres dans la finition, à l'image de Karamoh, qui a vendangé en début de rencontre (2e, 4e).

Et malgré la bonne entame des Girondins, c'est finalement Nice qui a ouvert le score sur penalty grâce à Saint-Maximin (1-0, 16e). Un avantage au score flatteur pour des Niçois qui ont peiné à retrouver des automatismes dans une défense à quatre inhabituelle. Otavio (33e), puis Briand (45e), avec un peu plus de réussite, auraient pu profiter des largesses de la défense adverse.

Mauvaise série bordelaise

En seconde période, après l'entrée de Kamano (60e), Bordeaux a intensifié son pressing. Pourtant, c'est Sacko, en contre, qui aurait pu faire le break en s'appliquant un peu plus (73e).

Finalement, c'est en faisant le dos rond que Nice a assuré la victoire, sa première depuis la quatorzième journée, et un succès face à Lille (2-0). Une remise en route facilitée par l'imprécision des Girondins, qui ont multiplié les tentatives lointaines hors-cadre. Avec une seule victoire sur les neuf dernières rencontres, Bordeaux stagne au classement, seulement treizième. Le prochain match, face à des Dijonnais dix-huitièmes et à six points, s'annonce crispant.