Nice surprend Bordeaux (0-1) et revient à hauteur des Girondins au classement

Après avoir perdu à Montpellier le week-end dernier (2-0) puis à Saint-Pétersbourg jeudi (2-1), les Girondins ont concédé une troisième défaite en sept jours ce dimanche. Malgré de bonnes intentions et de nombreuses situations intéressantes, les Bordelais se sont en effet inclinés à domicile face à Nice (0-1). Les Aiglons ont trouvé la faille grâce à Wylan Cyprien et ont ensuite tenu bon, Walter Benitez s’étant montré intraitable devant sa ligne de but. Au classement, le FCGB fait du surplace (8e), alors que le Gym s’invite dans la première partie de tableau (10e).

Le film du match

Décidément, Nice aime bien voyager. En difficulté du côté de l’Allianz Riviera (déjà quatre défaites depuis le début de la saison), les joueurs de Patrick Vieira sont en revanche plus à l’aise loin de leur antre. Ils l’ont encore démontré ce dimanche, en s’imposant sur la pelouse de Bordeaux. Sous une pluie battante, les deux formations se sont rendues coup pour coup pendant les 45 premières minutes. Mais Bordelais et Niçois étaient pourtant toujours dos à dos au moment de rejoindre les vestiaires. La faute à une trop grande imprécision à la finition, d’un côté comme de l’autre.

Benitez a tenu la baraque

Les Aiglons ont corrigé le tir quelques minutes après la pause. Idéalement servi par un Allan Saint-Maximin encore une fois très remuant, Wylan Cyprien a ouvert le score en ajustant Benoît Costil du droit (54e). Entrés en jeu suite à ce but, Andreas Cornelius et Yann Karamoh ont donné un second souffle aux Marine et Blanc. Les vagues girondines n’ont, dès lors, plus cessé d’affluer sur la cage azuréenne, mais Walter Benitez a parfaitement tenu la barre. Impeccable, le gardien argentin a réalisé plusieurs arrêts (69e, 79e, 85e, 90e+4) et a été sauvé par sa transversale sur une lourde frappe de Lukas Lerager (69e).

Même si Mario Balotelli est encore resté muet, l’OGCN a donc décroché sa quatrième victoire de la saison, la troisième à l’extérieur. Un succès précieux pour le club du président Rivère, qui quitte les bas-fonds du classement et s’incruste dans le Top 10 (10e). Huitième, Bordeaux marque le pas. Et la suite du calendrier (déplacement à Lyon, puis réception du Zenit Saint-Pétersbourg en Ligue Europa) n’incite pas forcément à l’optimisme.