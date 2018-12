"C'est un échec" : Patrick Vieira annonce le probable départ de Mario Balotelli

Cette fois, ça semble la fin entre l'OGC Nice et Mario Balotelli. " "Mario a sans doute besoin d'un nouveau challenge", a expliqué Patrick Vieira à Nice-Matin. "Il est sous contrat, ce n'est donc pas la fin (...) mais on doit trouver une solution, a ajouté explicitement Vieira. Julien (Fournier, le Directeur Général du Gym, ndlr) et le président (Jean-Pierre Rivère) vont discuter avec son agent" Mino Raiola.

En attendant, le champion du monde 1998 a "laissé partir en vacances un peu plus tôt" l'attaquant italien, absent des deux derniers matches de l'OGCN. "Super Mario" n'a pas marqué un seul but cette saison avec Nice, après deux exercices très bons, ponctués de 42 buts, sous la direction du Suisse Lucien Favre. La collaboration entre Balotelli, 28 ans, et Vieira, anciens coéquipiers à l'Inter Milan, se conclut-elle sur un échec ? "Oui, on peut dire ça", a répondu l'entraîneur.

" Dès le départ, c'était difficile à gérer "

"Dès le départ, c'était difficile à gérer", a-t-il développé, car "Balo" a repris l'entraînement très en retard cet été, lesté d'une surcharge pondérale. "On s'est rapidement rendu compte, tous les deux, que cela n'allait pas être si facile que ça", a expliqué Vieira. Balotelli, en contrat jusqu'au 30 juin 2019, se retrouve donc sur le marché des transferts. Sa priorité irait vers l'Italie, selon la presse transalpine.

Après son transfert avorté à l'Olympique de Marseille cet été, il ne devrait pas retenter d'aller à l'OM. "S'ils veulent encore Balotelli, il faut tous les enfermer !" réagit à cette hypothèse un agent bien implanté à Marseille.