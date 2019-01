Officiel : Antoine Kombouaré nouvel entraîneur de Dijon

Le Dijon FCO a officialisé jeudi l’arrivée d’Antoine Kombouaré à la tête de l’équipe professionnelle. Le club s’était séparé, à la surprise générale, d’Olivier Dall’Oglio le 31 décembre dernier, après six saisons et demie de collaboration. Les Dijonais pointent actuellement à la 18e place du classement. Kombouaré sera sur le banc dès dimanche contre Montpellier (17h) et s’est engagé jusqu’à la fin de la saison.

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain rebondit très rapidement après son éviction de l'EA Guingamp en novembre dernier. Olivier Delcourt, le président de Dijon, a remercié "tous les candidats ayant fait part de leur intérêt pour le DFCO". Il n'était pas le premier choix du président qui avait commencé à négocier avec Guy Lacombe (63 ans), mais il a finalement décliné l'offre pour rester à la DTN. Une conférence de presse se tiendra jeudi à 18h pour présenter le nouvel entraîneur.

C'est un vrai défi qui attend Kombouaré avec Dijon, qui n'est qu'à cinq points de la dernière place et qui totalise dix défaites depuis le début de la saison.