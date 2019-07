Montpellier retrouve l'une de ses ouailles. Le club vient d'officialiser l'arrivée de Téji Savanier, formé au club. Le milieu de terrain arrive en provenance de Nîmes et signe au MHSC pour quatre ans. Ce retour au bercail est loin d'être une mauvaise opération pour Montpellier qui retrouve un joueur qui a été titularisé 32 fois la saison dernière, pour six buts marqués et surtout 13 passes décisives. Cette dernière statistique a fait de lui le meilleur buteur décisif du championnat.

Laurent Nicollin, président du club, n'a pas caché sa joie : "Je suis très heureux de la veneue de Téji. (...) Nous espérons qu'il va être très performant avec le MHSC." Le milieu de terrain, lui, a confié ressentir "beaucoup d'excitation" : "L'objectif, c'est d'abord évidemment de jouer le plus possible et d'aider mes partenaires au maximum."