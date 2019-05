La fin de saison cauchemardesque du PSG n'y changera rien. Les doutes émis par le principal intéressé vendredi, à l'issue de la dernière journée de L1, non plus. Oui, Thomas Tuchel sera bien sur le banc du PSG la saison prochaine. Mieux, l'Allemand a vu le club parisien annoncer officiellement sa prolongation de contrat jusqu'en 2021, dans les cartons depuis le 8e de finale aller de Ligue des champions à Manchester (0-2). Depuis, il s'est passé des choses. Beaucoup de choses. Mais Tuchel a été confirmé. A défaut d'être totalement conforté, comme le prouve le récent épisode Neymar.

Arrivé l'été dernier pour succéder à Unai Emery, le coach allemand (45 ans) aura connu de nombreux remous pour sa première saison parisienne, achevée avec un titre de champion de France mais la perte de la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, ainsi que l'improbable échec en 8e de finale de Ligue des champions face à MU. En coulisses, sa relation avec Antero Henrique, lui aussi confirmé récemment, a fait couler beaucoup d'encre et aura fait l'objet d'une guerre sans merci. Mais sans vainqueur. L'été parisien risque, à ce titre, d'ajouter quelques lignes à une histoire déjà tumultueuse.

"Je suis très heureux et fier de ma prolongation et de mon engagement au Paris Saint-Germain, a-t-il cependant déclaré dans le communiqué. Merci au président (Nasser Al-Khelaïfi) et à l’ensemble du club pour la confiance qu’ils me témoignent ainsi qu’à mon staff. Cela ne fait que renforcer mon objectif de porter cette équipe au sommet de ses ambitions grâce au travail de tous. Je suis également très touché par les marques de soutien des supporters. Je suis convaincu que le meilleur est à venir pour notre club."