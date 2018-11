OL-ASSE (1-0), l'antisèche : Un demi-Lyon ne suffira pas contre City

Le jeu : Vingt minutes ont suffi

Tout dépendait de Lyon. Saint-Etienne s'est trop longtemps contenté d'être dans la réaction pour vraiment prétendre à mieux dans ce derby. Cela a quand même failli suffire. Bien organisés dans un schéma calqué sur celui des Lyonnais, les Verts ont surtout exploité l'apathie des Gones en première période. Et ils ont explosé dès que l'OL a accéléré après la pause. Cela n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Mais les Verts n'y ont pas résisté. Ils n'ont pas su non plus exploiter leur supériorité numérique après l'expulsion - stupide - de Rafael malgré de belles occasions. Mais si les Verts doivent avoir des regrets, c'est plutôt sur leur manque d'ambition. Car Lyon n'a été bon qu'à peine un quart du match.

Les joueurs : C'est la victoire de Lopes

Le héros lyonnais, c'est lui. Anthony Lopes a maintenu son équipe en vie avec deux superbes parades en première période avant de se montrer encore décisif en fin de match. Houssem Aouar, transparent en première période et plutôt brillant après, a incarné cet OL aux deux visages alors que Tanguy Ndombele a confirmé toutes ses qualités avant de s'essouffler sur la fin. Chez les Verts, il a fallu attendre l'entrée de Romain Hamouma pour voir un peu de tranchant en attaque. Un secteur où Wahbi Khazri et surtout Rémy Cabella n'ont pas eu l'impact attendu pour ce rendez-vous. Yann M'Vila, lui, a été plutôt performant dans l'entrejeu. Mais son manque de réactivité sur le but de Denayer ternit son bilan.

Anthony Lopes a été déterminant dans le derbyGetty Images

Le facteur X : La sortie de Fekir a survolté l'OL

Il y a bien eu ce contact douteux de Lucas Tousart sur Yannis Salibur, mais l'assistance vidéo n'a rien dit. Alors on retiendra surtout la sortie de Nabil Fekir. Car elle était de nature à plomber l'OL. Et elle l'a finalement survolté. Avec la vitesse de Maxwel Cornet, entré à la place de l'international tricolore, et le repositionnement de Memphis Depay un peu plus en retrait, l'OL a trouvé tout le mouvement qui lui faisait défaut en première période. Paradoxalement, on a davantage reconnu les Gones sans leur joueur le plus emblématique. Même si sa sortie reste un coup dur pour Lyon.

La stat : 30

Ce n'était pas du grand Memphis Depay dans ce derby. Mais le Néerlandais a fait ce qu'il fait de mieux : être décisif. En déposant un corner sur la tête de Jason Denayer, il a signé sa 14e passe décisive en championnat sur l'ensemble de l'année civile. En ajoutant ses 16 réalisations en L1 sur la même période, Depay est désormais directement impliqué sur 30 buts en championnat en 2018. Une performance rare. Seuls trois autres joueurs ont passé cette barre dans les "cinq grands championnats". Et pas n'importe lesquels : Luis Suarez, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le tweet rassurant

La décla (invraisemblable) : Rafael (défenseur de Lyon)

" Je n'ai touché que le ballon, pour moi, il n'y a même pas faute. "

La question : Lyon est-il prêt pour City ?

La victoire dans le derby était impérative pour préparer sereinement le rendez-vous qui attend l'OL face à Manchester City. Lyon a su l'obtenir malgré un contexte difficile. La sortie de Nabil Fekir et l'expulsion de Rafael ont été deux coups durs que les Gones ont su assumer. Cela ne les a pas empêchés de prendre l'avantage puis de le conserver. Compte tenu de leur incapacité à tenir un score ces dernières semaines, c'est clairement un pas en avant.

Cela ne doit cependant pas masquer la prestation mitigée des hommes de Bruno Genesio. Ils ont été d'une profonde indigence en première période et cela confirme leur inconstance chronique. L'entraîneur rhodanien aura des choix à faire. La question du maintien de son schéma à trois défenseurs se pose notamment, tant les boulevards se sont ouverts pour les joueurs stéphanois dans l'entrejeu en première période. Des Verts sans ambition n'en ont pas profité. City ne s'en privera pas.

La question n'est pas de placer l'OL au niveau du champion d'Angleterre. Leur victoire à l'Etihad était un exploit. Mais elle traduisait le potentiel de ces Gones. Leur capacité à livrer un match plein, tant sur le plan physique que technique, face à une référence européenne. Ils n'ont jamais réussi à reproduire ce type de performance depuis. Face à Saint-Etienne, malgré la victoire, ce n'était qu'un demi-Lyon. Cette équipe doit hausser son niveau d'exigence. Avant d'affronter un rival comme City, c'est même une urgence.