OL - Depay - Dembélé, l'avènement des "DD flingueurs" ?

Et s'il avait tout changé en l'espace d'une partie ? Un match plein et un doublé contre Dijon (3-0): Moussa Dembélé offre à Lyon une alternative au fantasque Memphis Depay au poste d'avant-centre. Mais peut-être aussi la possibilité d'un nouveau duo d'attaque. Le recrutement pour 22 millions d'euros --troisième transfert le plus important de l'histoire du club rhodanien-- de la pépite du Celtic rebat-il les cartes ?

L'international Espoirs (22 ans), qui a signé pour cinq saisons, possède un bagage technique mais surtout tactique nettement plus développé que celui de Mariano, transféré cet été au Real Madrid, son club formateur. Par ailleurs, la présence de ses coéquipiers chez les Bleuets Lucas Tousart, Houssem Aouar, Tanguy Ndombélé et Martin Terrier va sans doute faciliter son intégration et les complicités dans le jeu.

"On a encore besoin d'un peu de temps pour nous trouver. Tout n'est pas parfait encore mais nous avons réussi à créer des automatismes", confie l'attaquant à la coupe peroxydée. "En dehors de ses buts, j'ai beaucoup aimé ses déplacements et les sacrifices défensifs qu'il a consentis quand nous étions réduits à dix", s'est félicité de son côté son coach Bruno Genesio après la victoire à Dijon.

Vidéo - Dembélé : "J'ai confiance en moi, je sais qu'il y aura des buts" 00:58

Son doublé contre le DFCO a de quoi également donner une confiance accrue au nouvel attaquant lyonnais à l'heure où les échéances importantes vont s'enchaîner. Après Nantes, Lyon recevra le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions mardi (à huis clos) et se déplacera dimanche (21H00) au Parc des Princes pour un choc face au PSG.

Trop collectif

Dembélé a donc ouvert son compteur buts avec l'OL, tandis que celui qui se fait simplement appeler Memphis, entré en jeu en fin de partie, a raté contre Dijon la balle de 4-0. Mais l'international Oranje n'a pas démérité dans ses performances précédentes même s'il est moins en réussite cette saison (7 matches, 1 but).

"Nous savons de quoi il est capable. Je trouve qu'il a énormément progressé dans son investissement collectif. Il fait beaucoup d'efforts qui ne sont pas assez reconnus", a plaidé devant la presse l'entraîneur Bruno Genesio, au sujet du Néerlandais. "Parfois il en devient même trop collectif. Il faut qu'il garde son talent et ses gestes de génie. C'est une belle progression de le voir être beaucoup plus tourné vers l'équipe", a-t-il encore dit au sujet de son joueur de 23 ans souvent taxé d'individualisme.

Cette boule de muscles était arrivé en provenance de Manchester United pour un transfert de 16 millions d'euros et des bonus, alors qu'il évoluait plutôt sur l'aile gauche. Son repositionnement réussi dans l'axe, aussi bien avec les Pays-Bas qu'avec l'OL, avait ensuite poussé sur le banc au printemps Mariano, malgré son efficacité (45 matches, 21 buts).

Et dans l'immédiat, Dembélé ou Depay ? Qui sera titulaire face Nantes samedi en L1 ? Les deux peut-être si l'entraîneur opte pour un 4-4-2. Histoire d'entériner la naissance des DD flingueurs.