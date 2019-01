OL : Genesio pose la question de son avenir, Aulas temporise

Si l’entraîneur de l’OL aimerait être fixé le plus tôt possible sur son avenir, pour l’heure, Bruno Génésio aborde la seconde partie de saison avec sérénité. "Je n'ai pas de pression ni dans un sens ni dans l'autre. Je l'ai déjà dit. Il faudra à un moment donné, à la fois pour le club et moi-même que l'on sache ce que l'avenir nous réserve. Que ce soit pour le club ou pour moi, c'est important de le savoir assez tôt", a déclaré le technicien dont le contrat arrive à terme au 30 juin prochain. Avant le mois de mai ? "Ah oui, avant le mois de mai car en mai, la saison est finie", a-t-il répondu.

Toutefois, mercredi dans une émission sur OLTV, le président Jean-Michel Aulas avait, de son côté, plutôt éludé la question et semblé peu motivé d'engager des discussions immédiatement. "Comme quoi on n'est pas tout le temps d'accord. Et en plus je le dis. Cela n'empêche pas que l'on discutera comme nous le faisons tout le temps", a fait remarquer l'entraîneur. "Ce ne serait pas une bonne solution d'attaquer la discussion dès maintenant. Ce serait lui mettre une trop forte pression par rapport aux objectifs. Regardez Rudi Garcia. Il a signé un contrat de longue durée et quelques mois après, il est en difficulté. Mon plus grand souhait est que Bruno réussisse à l'OL. Il progresse. Il y a une grande confiance entre lui et moi", avait dit Jean-Michel Aulas.

"Nous allons nous mettre au travail pour que les objectifs soient atteints", avait insisté le patron de l'OL qui veut notamment que son club termine sur le podium pour retrouver la Ligue des Champions à la rentrée. "Qu'est-ce qu'un grand entraîneur ? Pour moi, c'est un coach qui correspond à l'ADN et à la configuration du club. La relation avec les joueurs et celle avec les dirigeants sont deux critères primordiaux et Bruno répond à cela", avait conclu JMA.