OL-PSG : La Ligue des champions redémarre à Lyon

Le contexte

Un choc, un vrai. La Ligue 1 n'en propose pas beaucoup dans une saison. Monaco est passé de la lutte pour une place en Ligue des champions à celle du maintien au sein de l'élite. Marseille a été incapable de capitaliser sur son printemps européen et galère à bonne distance du podium. Restent les deux valeurs sûres. Les deux clubs qui ont chacun dominé une décennie de ce XXIe siècle. Paris et Lyon. Ils se dégagent clairement comme les véritables places fortes d'un championnat qui peine toujours davantage à rivaliser avec ses voisins européens.

Paris reste seul au-dessus de la mêlée. Toujours invaincue en Ligue 1, en tête du classement avec 10 points d'avance sur Lille… et trois matches en retard par rapport au LOSC, l'équipe de Thomas Tuchel traverse les tâches domestiques comme un long fleuve tranquille. Pendant ce temps-là, l'OL se bat pour tenir son rang. La pression est clairement sur les Gones. Avec six points de retard sur le surprenant dauphin lillois et trois d'avance sur le voisin stéphanois, Lyon n'a qu'une marge d'erreur limitée face au PSG dans la course à la Ligue des champions.

C'est l'enjeu qui concerne le championnat. Il n'est pas forcément des plus excitants. Pour les deux équipes, il y a autre chose de bien plus transcendant à l'aube d'un mois qui marque traditionnellement le retour des joutes européennes. Le hasard du calendrier a plutôt bien fait les choses dans cette optique. Il permet à l'OL comme au PSG de se frotter au seul rival digne de la Ligue des champions que l'élite française peut lui proposer. L'unique répétition avant le grand saut vers Barcelone, pour les Lyonnais, et Manchester, pour les Parisiens.

Le grand frisson sera pour les semaines à venir. Mais la Ligue des champions redémarre au Groupama Stadium pour les deux représentants tricolores dans cette compétition. Avec son lot d'enseignements si déterminants à tirer. La capacité de Lyon à résister, mieux qu'à l'aller (5-0), à la meilleure attaque des cinq grands championnats avant de se frotter au Barça d'un certain Lionel Messi. Celle du PSG à ramener un résultat de la capitale des Gaules sans Neymar, ce qu'il n'avait pas su faire l'an passé (2-1). Ce duel sent bon l'Europe. Profitez-en bien car c'est le seul de la Ligue 1.

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Il était sorti sur civière au Groupama Stadium la saison passée, victime d'un traumatisme aux cervicales après un choc impressionnant et controversé avec Anthony Lopes. Il a été stratosphérique au match aller cette saison en signant un quadruplé retentissant en l'espace de seulement 13 minutes. Kylian Mbappé est toujours un acteur majeur des confrontations entre Lyon et Paris. Il le sera encore davantage dans un PSG privé de Neymar. Sans le Brésilien, toute la lumière sera sur le gamin de Bondy.

Trois stats à avoir en tête

2 : Paris a Mbappé mais Lyon a Fekir. Le capitaine des Gones a été impliqué sur les deux buts lyonnais lors de sa seule titularisation face au PSG au Groupama Stadium. C'était la saison passée (2-1).

3 : Lyon est, avec Rennes, l'équipe qui le plus souvent battu le PSG en Ligue 1 sous l'ère QSI avec trois succès.

18 : Si le PSG ne perd pas à Lyon, il aura signé un 18e match consécutif sans défaite à l'extérieur en Ligue 1, égalant ainsi sa meilleure série établie entre avril 2015 et février 2016.

Ils ont dit

Bruno Genesio (entraîneur de Lyon)

" Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas Neymar ou Marco Verratti que le PSG est moins fort. "

Gianluigi Buffon (gardien du PSG)

" Nous sommes à un moment particulier, avec la blessure de Neymar. Ces trois derniers mois, il a fait des choses exceptionnelles pour l'équipe. Pour nous, c'est dangereux de ne pas l'avoir. "

Thomas Tuchel (entraîneur du PSG)

" Lyon est une grande équipe. C’est bien pour nous, c’est l’occasion de montrer que nous sommes capables de gagner là-bas avec de la qualité dans notre jeu. "

Notre avis

C'est typiquement le genre de match qui convient à Lyon. Si cet OL a tendance à tomber dans la facilité quand l'opposition semble moins relevée, il sait aussi se sublimer pour ce type de grands rendez-vous. Avec l'enjeu de revenir sur Lille au classement, la volonté d'effacer le score très sévère de la défaite du match aller (5-0) et l'absence de Neymar qui prive le PSG de son maître à jouer, il y a tous les ingrédients pour que les Gones infligent au club de la capitale sa première défaite de la saison en championnat.