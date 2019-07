Nouvel entraîneur, nouveau directeur sportif mais l'objectif reste le même à l'aube de la saison 2019-2020 et du match amical dimanche, face à Arsenal. "Le président m'a demandé une seule chose : être en 'Champions League' à la fin de saison. Le temps nous le dira pour les autres objectifs. Il faut travailler", a annoncé le technicien brésilien en amont du choc d'avant-saison à Londres contre le club où il avait évolué en tant que joueur.

" Le chemin est encore long pour acquérir tous mes concepts de jeu "

Ce match, jugé "important" par l'entraîneur, verra les premiers pas du défenseur danois de 23 ans Joachim Andersen, renfort phare de l'intersaison recruté à la Sampdoria de Gênes pour 30 millions d'euros, un record pour l'OL. "Nous avons décidé de faire jouer Andersen 20 minutes. C'est une très bonne nouvelle. On va jouer un grand adversaire", a déclaré Sylvinho.

"Je suis déjà heureux de ce que les joueurs produisent. Ils sont très attentifs. Le chemin est encore long pour acquérir tous mes concepts de jeu. Je veux augmenter le temps de présence des joueurs sur le terrain. Je veux que chaque joueur joue 60 minutes", a-t-il ajouté.

Interrogé sur ses retrouvailles avec les Gunners, avec lesquels il a évolué de 1999 à 2001, Sylvinho dit avoir "beaucoup appris à Arsenal. Cela m'a rendu plus fort. C'était mon premier club après le Brésil", a-t-il rappelé, avant de vanter un adversaire avec "un entraîneur très intelligent" et "des joueurs de très haut niveau avec beaucoup d'intensité".

Sylvinho, l'entraîneur de l'OLGetty Images

L'OL analyse les pistes au milieu de terrain

Au sujet du départ de Nabil Fekir au Betis Séville pour une vingtaine de millions d'euros, le technicien brésilien a confié ne pas savoir "si on va remplacer Nabil Fekir. J'ai eu le plaisir de travailler sept jours avec lui. Je suis admiratif de son talent". Son départ laisse le capitanat vacant, et Sylvinho explique "avoir encore besoin d'évaluer (s)on groupe" pour se décider. "Si je ne détache pas un joueur en particulier, c'est possible que le capitanat tourne sur 2-3 joueurs. Le plus important est l'équipe", a-t-il insisté.

L'OL, qui a repris l'entraînement le 4 juillet compte déjà six recrues dans son effectif, avec Joachim Andersen (Sampdoria), Youssouf Koné (Lille), Ciprian Tatarusanu (Nantes), Thiago Mendes (Lille) et Jean Lucas (Flamengo).

Ces recrutements pourraient notamment faciliter les départs des défenseurs Fernando Marçal, Kenny Tete, Marcelo, voire celui de l'attaquant Maxwel Cornet. En fin de contrat, Jérémy Morel a lui déjà signé à Rennes. "Le mercato est encore ouvert. Nous sommes encore en train d'analyser les besoins du groupe au milieu de terrain et ailleurs", a déclaré Sylvinho.

Lyon ouvrira le bal en Ligue 1 cette saison, avec un premier choc le 9 août à Monaco.