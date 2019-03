"On n'oublie pas". C'est par cette banderole que les joueurs parisiens ont été accueillis par le Parc des Princes ce dimanche soir avant le choc face à l'OM. Le message était quasiment superflu tant l'ambiance générale dans le stade sentait bon la défiance et le désamour après l'élimination terrible face à Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Ultras parisiens du virage d'Auteuil avaient d'ailleurs annoncé un boycott des trente premières minutes du match avant d'entrer dans le stade au moment du but refusé d'Angel Di Maria au quart d'heure de jeu.

Pour "couvrir" le manque d'ambiance et les quelques sifflets à l'entrée des joueurs parisiens sur la pelouse, le PSG avait une solution toute trouvée : mettre la sono à fond. Cela faisait bien longtemps que les joueurs du PSG n'avaient pas connu une ambiance si glaciale dans leur Parc des Princes. Après "on n'oublie pas", le virage Auteuil a sorti un autre message : "Dijon 0 - PSG 4, attention au match retour", en rapport avec la dernière victoire parisienne en Ligue 1 et l'habitude du club à gâcher les avances acquises au match aller en Ligue des Champions. "Respectez l'institution" était une autre injonction que l'on pouvait lire dans les tribunes du Parc des Princes.

"A mon avis, ce n'est pas mérité et cela n'aide pas. On sait qu'ils sont déçus, ce n'est pas nécessaire de nous le montrer encore, encore et encore. On a compris", avait commenté samedi Thomas Tuchel. Après la colère lors de l'entraînement qui avait suivi la débâcle face à Manchester, les supporteurs parisiens ont cette fois sorti la carte de la moquerie et presque de l'indifférence.