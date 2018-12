Le FC Barcelone dément tout accord avec Adrien Rabiot et évoque des contacts avec le PSG

Le FC Barcelone livre sa version du cas Adrien Rabiot. Alors que de nombreuses rumeurs ont circulé ces derniers jours en provenance de France (Paris United) comme d'Espagne (Sport) sur l'avancée des négociations entre le Barça et l'entourage du Français, le club catalan a démenti avoir trouvé un accord. En revanche, il existe bien des contacts entre les dirigeants du PSG et le leader de Liga pour "témoigner l'intérêt concernant le joueur". Autrement dit, les discussions pour un possible transfert ont bien eu lieu.

Le communiqué des Blaugrana est encore plus précis puisqu'il ajoute que ces contacts ont eu lieu à deux reprises : "en août dernier puis il y a une semaine". Si on n'en sait pas plus sur la suite de ces tractations, elles confirment bien la piste de ce qui pourrait être un des feuilletons de l'hiver. Le Barça se protège en tout cas, assurant "n'avoir enfreint aucune règle concernant les transferts de joueurs du PSG".

Encore indispensable à l'entame de la saison, Adrien Rabiot a perdu grâce aux yeux des responsables parisiens pour avoir refusé une prolongation de contrat. Libre en fin de saison, l'international est d'ores et déjà assuré de passer la fin de saison en tribunes s'il reste dans la capitale.