Pas de football champagne pour l'OM, tenu en échec par Reims au Vélodrome

Après l'humiliation, la frustration. Giflé à Francfort (4-0) jeudi, l'Olympique de Marseille n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face à Reims (0-0) ce dimanche, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Les Phocéens, impuissants en deuxième période, manquent l'occasion de recoller au podium. Remarquables de solidité, les Rémois restent dans la première partie de tableau (9e).

Les Marseillais devaient une revanche à leurs supporters, ils sont sortis sous les sifflets du stade Vélodrome. Largement battus en Ligue Europa jeudi, les hommes de Rudi Garcia n'ont pas trouvé la clé face à une vaillante formation rémoise, qui a encore montré pourquoi elle était la troisième meilleure défense de Ligue 1 (13 buts encaissés). La déception de Valère Germain à sa sortie et l'entrée plus que neutre de Kostas Mitroglou ont symbolisé l'impuissance olympienne dans un second acte tranquille pour Edouard Mendy.

L'OM a raté le coche en première période

C'est davantage la première période qui cristallisera la frustration de l'OM. Dimitri Payet et les siens sont très bien entrés dans leur match, faisant preuve d'une grande justesse technique et se créant quelques occasions franches. Luiz Gustavo et Lucas Ocampos ont obligé Mendy à s'employer rapidement (5e). Puis le portier des visiteurs s'est de nouveau illustré en repoussant une tête de Rami sur corner (19e) et surtout en s'étendant superbement sur un coup franc de Payet (30e).

Le capitaine olympien s'est ensuite progressivement éteint alors que Germain s'est montré disponible mais pas assez tranchant (25e, 44e). En face, Reims a fait bloc à onze et a pris confiance au fil du temps, ressortant de mieux en mieux les ballons. Très remuant, Moussa Doumbia est passé à quelques centimètres d'ouvrir le score sur coup franc (83e) alors qu'Oluwaseyi Ojo a tutoyé le poteau droit d'un Mandanda cloué sur ses appuis (84e). Les occasions les plus franches de la rencontre après un match passé à défendre remarquablement : Reims n'a pas volé son point, ni sa présence dans la première partie de tableau.