"Pas de lassitude, juste de l'habitude" : des supporters jugent la politique sportive de Monaco

Bis repetita. Encore et toujours. Les mercatos se suivent et se ressemblent pour les supporters monégasques, habitués, depuis plusieurs années, à voir partir certains des meilleurs éléments de leur équipe durant la période estivale. Kylian Mbappé, Tiémoué Bakayoko, Bernardo Silva ou Benjamin Mendy en 2017, Fabinho, Moutinho, Lemar en 2018 : cette saison, Jardim doit encore composer avec une nouvelle équipe, faite essentiellement de jeunes joueurs. Parmi lesquels Golovin, Henrichs, Geubbels, dont la durée de vie sur le Rocher a des chances d'être limitée. Et pour cause, la politique sportive valorise le trading de joueurs et les bonnes affaires.

Lorsque ces dernières se présentent, la direction azuréenne les repousse rarement. Prenez le cas Mendy. Le défenseur était arrivé de Marseille pour 15 millions, il a été cédé l'été suivant à Manchester City pour 58 millions. Le latéral gauche est un exemple parmi tant d'autres. Acheter des promesses, revendre des joueurs en devenir est le credo de l'ASM version Rybolovlev.

Benjamin Mendy retrouve les terrains de Premier League face à Swansea (5-0), après 7 mois d'absence - 22 avril 2018Getty Images

L'ASM s'en sort généralement plutôt bien, sportivement parlant. Or, en ce début de saison, le club de la Principauté patine. Exceptée la victoire à Nantes (1-3) lors de la première journée de Ligue 1, Monaco est encore en rodage et cela se voit : deux défaites face à Bordeaux (2-0) et Marseille (2-3) et un match nul très terne face à Lille (0-0). Le club pointe déjà à huit points d’écart du leader, le Paris Saint-Germain.

Comment les supporters du club vivent-ils ces mercatos, toujours très prolifiques en arrivées et départs de joueurs ? Kevin, supporter de l’AS Monaco depuis plus de 20 ans se montre très pragmatique : "Disons clairement qu’être supporter de Monaco, ce n’est pas de tout repos. (…) J’en comprends l’utilité pécuniaire. Mais j’estime qu’il y aurait un juste milieu facilement atteignable quant à la vente et à l’achat."

" Jardim trouvera bien un moyen de faire marcher l'équipe aussi faible soit-elle "

Même son de cloche pour Corentin, qui lui, mise sur l’expérience de Leonardo Jardim, peu importe les mouvements : "Je suis le club depuis 2003 je suis tellement habitué à des mercatos chaotiques que ça ne me fait plus rien. Surtout dans le contexte du foot moderne où les jeunes s'arrachent par milliers même s'ils n’ont rien prouvé. Le marché a tellement flambé, les joueurs sont très chers donc il faut se diversifier et tenter des coups. Monaco n'est pas le seul club à avoir un flux de joueurs énorme, ça a toujours fait partie de leur stratégie, surtout avec les jeunes joueurs. Donc pas de lassitude, juste de l'habitude, de toute façon Jardim trouvera bien un moyen de faire marcher l'équipe aussi faible soit-elle."

Heureusement pour les supporters, les excellents résultats de Monaco ces quatre dernières années (un titre de champion de France en 2017 et deux 2e place en 2014 et 2018), compensent certaines déceptions : "Depuis la reprise du club nous n’avons a eu à nous plaindre des résultats si on regarde en général. Malgré quelques erreurs de parcours en C1 l’an dernier et ce début de saison", nous explique Kevin.

D’autres, comme Jean, même s’ils sont conscients de la politique du club, se montrent assez sentimentaux : "Certains départs sont plus pénibles que d'autres. C'est le cas des joueurs qui ont été champions de France par exemple, ce qu'on a vécu en tant que supporters cette année-là nous a forcément poussé à nous attacher à eux." La direction, elle, a fait moins de sentiments.