Paulo Sousa est le nouvel entraîneur de Bordeaux

Dans l'air depuis plusieurs jours, la venue de Paulo Sousa à Bordeaux est désormais officielle. Ce vendredi soir, les Girondins ont confirmé la nomination du coach portugais. "Paulo Sousa s’engage avec les Girondins pour 4 ans et devient l’entraineur de l’équipe professionnelle", indique ainsi le communiqué officiel, publié ce vendredi soir. Le technicien de 48 ans succède à Ricardo, remercié le 26 février dernier.

Sousa veut imposer sa "philosophie"

"Nous sommes convaincus que Paulo Sousa apportera à tous nos fans le plaisir qu’ils attendent en venant au stade voir jouer leur équipe et atteindra les objectifs ambitieux que nous lui avons donnés", a expliqué Joe DaGrosa, le président des Girondins. De son côté, Sousa, réputé pour sa philosophie de jeu, a livré sa première impression. "La vision de mon rôle à Bordeaux, comme avec chacun des clubs que j’ai entrainé, consistera à créer et développer une philosophie et une identité de jeu qui reflètent son histoire et s’inscrivent durablement dans le futur", confie-t-il.

Passé par Swansea, le Maccabi Tel-Aviv, le FC Bâle et surtout la Fiorentina, l'ancien international portugais (51 sélections) a remporté plusieurs titre nationaux. Il est notamment sacré Champion d’Israël en 2014 et de Suisse en 2015. Il compte également une Coupe de la Ligue et deux Supercoupes de Hongrie. Annoncé avec insistance à l'AS Rome ces derniers mois, Paulo Sousa file donc du côté de Bordeaux. Avec, pour objectif, de redonner ses lettres de noblesse à l'actuel 13e de Ligue 1.