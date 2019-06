Pour diriger son centre de formation, l'OM embauche le DTN du Maroc

A défaut de se montrer très actif sur le mercato, l'Olympique de Marseille a annoncé ce vendredi le nom du successeur de Jean-Luc Cassini à la tête du centre de formation. Il s'agit de Nasser Larguet, l'actuel DTN du Maroc. Ancien directeur de la formation à l'AS Cannes, au Stade Malherbe de Caen et au Racing Club de Strasbourg, Nasser Larguet a ensuite dirigé pendant 7 ans l'Académie Mohamed VI de Football au Maroc avant de devenir en 2014 le DTN et directeur des sélections de jeunes pour la fédération marocaine de football. Un chantier énorme l'attend à Marseille où la formation est en reconstruction.

Apporter une nouvelle dynamique

"Il répond parfaitement aux différents piliers de la formation de l'Olympique de Marseille et apportera une nouvelle dynamique éducative, scolaire et sportive aux jeunes du club", se félicite l'OM dans un communiqué, qui ajoute qu'il "s'inscrit parfaitement dans la volonté de l'OM de se rapprocher et de collaborer avec le continent africain".

"Nous sommes convaincus que Nasser saura améliorer et dynamiser notre centre de formation qui constitue un axe de développement majeur de notre projet sportif", a commenté le directeur sportif Andoni Zubizarreta, évoquant le démarrage d'un "nouveau cycle".