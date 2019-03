Quand on signe une passe décisive et un doublé dans un match de premier plan, on crève l'écran et on ne passe pas inaperçu. C'est exactement ce qu'a fait Angel Di Maria, dimanche lors de la victoire du PSG contre l'OM (3-1). Auteur d'une passe décisive au terme d'un magnifique enchaînement puis d'un doublé, l'Argentin a régalé.

Pas illogique donc que vous l'ayez élu meilleur joueur de la 29e journée de Ligue 1. Avec quelque 7200 voix, il devance largement Moussa Dembélé (2800 voix) et son coéquipier Marco Verratti (2600 voix) sur le podium. Romain Hamouma (1200 voix) et Rémi Oudin (928 voix) complètent le top 5.

Au classement général, il y a du nouveau. Si Kylian Mbappé conserve largement la tête, l'identité de son dauphin a changé : Di Maria déloge de la deuxième marche du podium le duo composé de Florian Thauvin et Neymar.

Le classement général :

1 - Kylian Mbappé (PSG) 88 points

2 - Angel Di Maria (PSG) 39 points

3 - Florian Thauvin (OM), Neymar (PSG), 34 points

5 - Nicolas Pépé (Lille) 29 points

6 - Moussa Dembélé (OL) 26 points

7 - Edinson Cavani (PSG) 24 points

8 - Anthony Lopes (OL) 22 points

9 - Hatem Ben Arfa (Rennes) 17 points

10 - Dimitri Payet (OM), Bertrand Traoré, Memphis Depay (OL), Mario Balotelli (Nice puis OM) 16 points

Règlement : dix joueurs sont sélectionnés par la rédaction d’Eurosport.fr chaque journée et des points sont distribués aux cinq premiers (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 2 pour le 4e et 1 pour le 5e), ce qui nous permettra après 38 journées de décerner le trophée Eurosport.fr du meilleur joueur de la saison.