Pour vous, Kylian Mbappé (PSG) est le meilleur jeune joueur de Ligue 1 du mois d’octobre

Quand on marque six buts en trois matches, dont un quadruplé contre l’OL, difficile de passer inaperçu. Kylian Mbappé a brillé de mille feux en Ligue 1 le mois dernier, à tel point que vous l’avez logiquement élu meilleur jeune joueur d’octobre du Championnat de France.

Avec quelques 4750 voix, le joueur du PSG, déjà en tête de l'élection du meilleur joueur Eurosport de la saison de Ligue 1, devance très largement le défenseur marseillais Boubacar Kamara (1710 voix) et le milieu lyonnais Houssem Aouar (1540 voix), désormais son dauphin au classement général. Le Gone accuse un retard de six points sur le Parisien.

Le classement général :

1 - Mbappé (PSG) 20 points

2 - Aouar (OL) 14 points

3 - Sarr (Rennes), Diaby (PSG), Kamara (OL) 6 points

6 - Bernardonni (Nîmes), Saint-Maximin (Nice), Sangaré (Toulouse) 4 points

9 - Kalu (Bordeaux), Çelik (Lille) 3 points

11 - Sissoko (Strasbourg), Ballo-Touré (Lille), Kwateng (Nantes) 2 points

Comment ça marche ? Chaque mois, la rédaction d’Eurosport.fr sélectionne six joueurs nés à partir du 1er janvier 1997 et les soumet à vos votes via Facebook. Des points leur sont attribués en fonction de leur classement (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 3 pour le 4e, 2 pour le 5e et 1 pour le 6e), ce qui nous permettra à la fin de la saison d’élire le meilleur jeune de Ligue 1 et de connaître le successeur de Kylian Mbappé, que vous avez élu meilleur jeune du Championnat de France les deux dernières saisons.