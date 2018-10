Pour vous, Kylian Mbappé (PSG) est le meilleur joueur de la 11e journée de Ligue 1

Puni au coup d'envoi de Marseille-PSG, Kylian Mbappé a rongé son frein sur le banc des remplaçants durant une heure, dimanche soir au stade Vélodrome. Puis l'artiste est entré en scène et, sur son premier ballon, a débloqué la situation. Une entrée en jeu remarquée puisque vous l'avez élu meilleur joueur de la 11e journée de Ligue 1. Avec quelque 4500 voix, le numéro 7 parisien devance son coéquipier Stanley Nsoki (2900 voix) et un autre "super sub", le Lyonnais Memphis Depay (2500 voix). Nicolas Pépé (971 voix) et Gabriel Boschilia (558 voix) complètent le Top 5.

Au classement général, Mbappé conforte sa première place. Avec désormais 46 points au compteur, il devance largement le tenant du titre, Florian Thauvin (24 points), et Neymar (20 points).

Le classement général :

1 - Kylian Mbappé (PSG) 46 points

2 - Florian Thauvin (OM) 24 points

3 - Neymar (PSG) 20 points

4 - Dimitri Payet (OM), Bertrand Traoré (OL) 16 points

6 - Nicolas Pepé (LOSC) 14 points

7 - Moussa Dembélé (OL), Bouna Sarr (OM) 10 points

9 - Angel Di Maria (PSG) 9 points

10 - Denis Bouanga (Nîmes), Martin Terrier, Tanguy Ndombele (OL), Marco Verrati (PSG) 6 points

14 - Loïs Diony (Saint-Etienne), Sada Thioub (Nîmes), François Kamano (Bordeaux), Walter Benitez (Nice), Thomas Meunier (PSG), Houssem Aouar (OL) 4 points

Règlement : dix joueurs sont sélectionnés par la rédaction d’Eurosport.fr chaque journée et des points sont distribués aux cinq premiers (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 2 pour le 4e et 1 pour le 5e), ce qui nous permettra après 38 journées de décerner le trophée Eurosport.fr du meilleur joueur de la saison, remporté à l'issue de l'exercice 2017-2018 par Florian Thauvin.