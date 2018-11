Pour vous, Memphis Depay (OL) est le meilleur joueur de la 13e journée de Ligue 1

Difficile de passer inaperçu avec deux buts et deux passes décisives. Fort de ce bilan sur le terrain de Guingamp où l'Olympique Lyonnais s'est imposé quatre buts à deux, Memphis Depay a été élu par vos soins meilleur joueur de la 13e journée de Ligue 1. Avec quelque 7000 voix, l'attaquant néerlandais devance confortablement Edinson Cavani (5600 voix) et Adil Rami (3100 voix) sur le podium. Moussa Diaby (3100 voix) et Regis Gurtner (1300 voix) complètent le top 5 pour entrer dans les points.

Pas de grand chamboulement à signaler au classement général, largement dominé par Kylian Mbappé devant Florian Thauvin et Neymar. Depay profite de sa victoire du week-end pour se hisser au quatrième rang et revenir à hauteur de son coéquipier Bertrand Traoré et du Marseillais Dimitri Payet.

Le classement général :

1 - Kylian Mbappé (PSG) 56 points

2 - Florian Thauvin (OM) 24 points

3 - Neymar (PSG) 22 points

4 - Dimitri Payet (OM), Memphis Depay, Bertrand Traoré (OL) 16 points

7 - Nicolas Pepé (LOSC) 14 points

8 - Moussa Dembélé (OL), Bouna Sarr (OM), Emiliano Sala (Nantes) 10 points

11 - Angel Di Maria (PSG) 9 points

Règlement : dix joueurs sont sélectionnés par la rédaction d’Eurosport.fr chaque journée et des points sont distribués aux cinq premiers (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 2 pour le 4e et 1 pour le 5e), ce qui nous permettra après 38 journées de décerner le trophée Eurosport.fr du meilleur joueur de la saison, remporté à l'issue de l'exercice 2017-2018 par Florian Thauvin.