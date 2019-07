Nouvel épisode du feuilleton Neymar. Après la presse catalane et L'Equipe qui annonçait une offre de 40 millions d'euros plus Coutinho et Rakitic, c'est Sky Allemagne qui y va de son information. Selon la chaîne de télévision, le FC Barcelone a augmenté son offre pour Neymar puisqu'il ne proposerait plus 40 millions mais 100 millions d'euros en plus de deux joueurs. Cinq individualités auraient été proposées à Paris qui pourrait en choisir deux parmi Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Nelson Semedo et Malcom.

Vidéo - "Dans le dossier Neymar, le Barça a la main et Paris subit" 03:03

Gros problème, l'ailier brésilien, le milieu croate et le champion du monde français ne souhaiteraient pas rejoindre le PSG. Et il n'est absolument pas certain que Paris se satisfasse de Malcom, Semedo et d'un chèque de 100 millions d'euros contre Neymar. L'idée apparaît même complètement saugrenue. Autant dire que ce nouveau rebondissement ne fait pas franchement avancer un dossier plus que jamais dans l'impasse. A moins que le Barça augmente encore son chèque. Mais sans Dembélé ou Coutinho, difficile d'imaginer un échange possible avec le crack brésilien.