Coup dur pour le PSG et l'équipe de France. Victime d'une déchirure à la cuisse gauche et sorti à la 66e minute de jeu dimanche soir lors de la victoire du Paris Saint-Germain aux dépens de Toulouse (4-0), Kylian Mbappé ne rejouera peut-être pas au football en septembre.

Selon les informations du quotidien Le Parisien, ce lundi matin, l'attaquant parisien a passé des examens dans un hôpital de l'Ouest parisien et l'indisponibilité de l'international français serait estimée à trois semaines, voire un mois.

Par conséquent, Kylian Mbappé serait forfait pour les deux matches de l'équipe de France prévus les 7 et 10 septembre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020 face l'Albanie et Andorre. Alors que le PSG n'a pas encore fait d'annonce officielle au sujet de cette blessure, l'attaquant de 20 ans devrait également manquer les débuts de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain (1e journée les 17 et 18 septembre).