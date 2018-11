PSG : Avant Lille, Tuchel a convoqué ses stars pour les réprimander

Les jours passent et Thomas Tuchel continue d’apposer sa patte et son management au sein du PSG. Loué par certains pour avoir sanctionné Kylian Mbappé et Adrien Rabiot face à l’OM (0-2) pour leur retard à la causerie, l’entraîneur allemand ne s’est pas arrêté là. Selon L’Equipe ce jeudi, l’ancien patron de Dortmund a convoqué cinq de ses stars pour leur faire savoir son mécontentement quant à leur investissement au quotidien.

Accompagné d’Antero Henrique, avec qui les relations sont pourtant fraîches, Tuchel a ainsi expliqué à Adrien Rabiot, Thiago Silva, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Neymar qu’il était mécontent sur plusieurs points. Le premier concerne leur attitude, qu’il a jugée trop détachée alors que Paris a battu des records lors de ce début de championnat. D’après le quotidien, l’Allemand a estimé que ces cinq-là ne célébraient pas assez les onze succès d’affilée du leader de L1.

Autre point de critique : leur comportement vis-à-vis des intendants. Un reproche surprenant à en croire le quotidien puisque Adrien Rabiot, formé au club, reste proche de certains tandis que l’effectif, dans son ensemble, partage les primes de résultats avec eux. Un discours très émotif, à en croire L’Equipe, pour Thomas Tuchel qui a terminé la réunion visiblement affectée. Depuis ? Le PSG a signé deux prestations convaincantes et bien plus cohérente collectivement. Un lien de cause à effet ?