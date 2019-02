PSG - Bordeaux : Edinson Cavani sort blessé après son penalty avant la mi-temps

Inquiétude à Paris. Et pour Thomas Tuchel. Après l’absence de Neymar et le chantier du milieu de terrain, le coach allemand pourrait devoir se passer d’Edinson Cavani pour défier Manchester United mardi à Old Trafford (20h45). Ce samedi, au Parc des Princes, l’Uruguayen a demandé a être sorti du terrain après avoir transformé son penalty (44e).

Sa frappe, en force, a, semble-t-il, déclenché une douleur à la cuisse. Alors que la mi-temps approchait, le numéro 9 parisien a réclamé de sortir après avoir grimacé près du banc de touche. Thomas Tuchel s’est exécuté dans la foulée, trop inquiet à l’idée de prendre le moindre risque à l’égard de son buteur. Kylian Mbappé l'a ainsi remplacé au retour des vestiaires. Il n’empêche, ce serait un énorme (nouveau) coup dur si Cavani devait passer son tour.