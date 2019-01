PSG : Buffon blessé, Neymar et Mbappé "très, très fatigués" selon Tuchel

Neymar et Kylian Mbappé seront-ils présents au stade de la Licorne ce samedi ? En conférence de presse, Thomas Tuchel a émis la possibilité de les préserver. L’entraîneur allemand envisagerait même de faire tourner l’effectif. Pour l’heure, les deux stars de l'attaque parisienne qui ont perdu des forces après la défaite surprise contre Guingamp en Coupe de la Ligue mercredi (2-1) sont donc incertaines. "Kylian et Ney étaient très, très fatigués hier (jeudi). On va attendre aujourd'hui (vendredi)", a déclaré le coach parisien face à la presse.

Buffon touché au mollet, Kimpembe encore trop juste

"Kimpembe est blessé aux adducteurs. Gigi Buffon et Kévin Rimane sont blessés à un mollet. Jesé a un problème avec un genou", a poursuivi le technicien allemand, à la veille d'affronter les Picards pour la 20e journée de Ligue 1. Le forfait de l'Italien profite à Alphonse Areola, qui va connaître une troisième titularisation de suite en 2019.

Blessé à l'échauffement avant le match de reprise en Coupe de France dimanche contre Pontivy (N3, 4-0), Kimpembe a passé des examens dans la matinée. "Il a encore des problèmes pour faire des passes et frapper. C'est mieux mais c'est toujours difficile", a décrit Tuchel, qui n'a pas précisé la durée de l'indisponibilité du jeune défenseur central.