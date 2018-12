PSG : Et maintenant, le capricieux Rabiot s'est mis Paris à dos

Adrien Rabiot et le PSG en sont donc arrivés là. À déplacer leurs interminables négociations sur le terrain de la communication. Antero Henrique a fait ce pas décisif lundi. Dans une interview accordée à Yahoo Sports, le directeur sportif du club de la capitale a étalé sur la place publique des discussions clairement censées se dérouler en interne. Sur le fond, cela a déjà de quoi surprendre. Sur la forme, c'est carrément sans filtre.

"Le joueur m'a informé qu'il ne signerait pas de contrat et qu'il souhaitait quitter le club en étant libre à la fin de la saison. Cela aura d'ailleurs une conséquence très claire : il restera sur le banc pour une durée indéterminée."

Si ce n'est pas un point de non-retour, cela y ressemble fortement. Mais ce n'en est pas encore un. Car Rabiot n'a jamais fait savoir sa position. Il reste muré dans le silence quand tout le monde parle de lui. Il entretient un flou qui ramène fatalement à la seule certitude du moment : le milieu de 23 ans n'a pas prolongé son contrat. Dans l'état actuel des choses, il sera libre de choisir sa future destination dans moins de deux semaines. Libre de quitter son club formateur pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.

Paris l'a choyé

C'est sa marque de fabrique. Qu'il parle ou qu'il se taise, Rabiot donne toujours l'impression d'être un éternel insatisfait. Il s'est plaint de tout à Paris. De son temps de jeu, de son poste, de son salaire… Il a clamé un jour vouloir marquer l'histoire de son club formateur à la manière d'un Steven Gerrard à Liverpool. Sur son talent, il pouvait éventuellement relever ce défi extrêmement ambitieux. Mais il ne s'est jamais suffisamment épanoui dans son mariage avec le PSG pour que son histoire ressemble à celle du légendaire capitaine de Liverpool.

Son divorce n'est plus très loin d'être consommé avec le PSG. Paris a tout fait pour ne pas en arriver là. Difficile de reprocher au club de la capitale de ne pas l'avoir choyé. Il a toujours fait en sorte de donner la plus belle exposition au fleuron de son centre de formation. Il lui a passé tous ses caprices. Il est même allé jusqu'à le débarrasser de la concurrence de Blaise Matuidi. Il n'y a pas plus loyal que Matuidi. Paris a pris ce risque. Pour se faire planter par Rabiot à six mois de la fin de son contrat ? Oui, c'est bien parti.

Le mauvais calcul, c'est celui de Rabiot

Le PSG se sent trahi. Alors il est en train de sortir de ses gonds. De passer du tout au tout. Sans juste milieu. La réaction est maladroite. Elle est certainement excessive. Elle n'a rien de maîtrisé. Elle a certains attraits du coup de sang que seule la tromperie peut provoquer. Comme une suite inéluctable vers l'issue d'une situation mal gérée de bout en bout. Il y a un peu de cela. Paris avait placé une grande confiance en Rabiot. Il est en train de constater qu'il a eu tort. La pilule est forcément très dure à avaler.

Il n'est pas question de plaindre le PSG. Quelque part, il a commis des erreurs. Il a ce qu'il mérite. Ce n'est pas faute d'avoir été prévenu. Rabiot n'a pas toujours été digne de confiance. Didier Deschamps peut en témoigner. Il s'est lui aussi fait planter. À deux grosses semaines de la Coupe du monde, le sélectionneur de l'équipe de France a vu le milieu parisien refuser son statut de suppléant. Cela ne convenait pas à Rabiot, convaincu d'avoir été suffisamment performant sous le maillot tricolore pour obtenir de droit son billet pour la Russie. Ce n'était pas le cas.La France n'a pas souffert de son absence. C'est peu de le dire.

Paris, lui, ne sortira pas grandi de son "affaire Rabiot". Il se retrouve encore plus dépeuplé au milieu. Mais si le PSG est victime des caprices de son joueur, s'il se sent trahi et s'il s'expose désormais à la vendre au rabais ou à le laisser partir gratuitement, cela ne signifie pas forcément qu'il sera le grand perdant de cette histoire. Celui-là, cela pourrait bien être Rabiot. En l'espace de six mois, il s'est mis à dos sa sélection et son club formateur. Probablement les deux équipes au sein desquelles il avait le plus de chances de réussir. Difficile de faire plus risqué comme calcul…