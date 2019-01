Le PSG devra faire sans la présence de Presnel Kimpembe pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. En conférence de presse, Thomas Tuchel a affirmé que son défenseur était légèrement blessé à l’aine. "Tous les joueurs sont disponibles, mais pas Kimpembe. Il est un peu blessé, à l'aine. Il y a des risques, on doit attendre quelques jours", a expliqué le technicien allemand depuis le centre d'entraînement du club de la capitale.

C'est la deuxième fois en 2019 que le jeune Parisien, 23 ans, doit déclarer forfait, après le match de reprise en 32es de Coupe de France contre Pontivy (4-0) dimanche.

Cavani, Marquinhos et Di Maria mis au repos

Outre son défenseur central, Tuchel devrait ménager ses cadres sud-américains, Edinson Cavani, Marquinhos et Angel di Maria, qui ont retrouvé le groupe lundi après quelques jours de vacances supplémentaires.

"Jouer deux jours après son retour et avec du décalage horaire... C'est peut-être mieux de jouer avec les joueurs qui sont arrivés un peu plus tôt", a expliqué l'ancien coach de Dortmund. "Si on leur demande, ils voudront jouer. Mais il faut rester attentif", a-t-il continué, alors que le PSG a entamé en janvier un marathon, dont la difficulté culminera le 12 février avec le 8e de finale aller de Ligue des champions à Manchester United.