Ligue 1 - PSG : Presnel Kimpembe seul absent contre Guingamp

Presnel Kimpembe, qui souffre toujours des adducteurs, ne sera pas de la partie pour le match face à Guingamp samedi. "Seulement Kimpembe n'est pas disponible. Tout le monde à l'entraînement est disponible pour le match", a déclaré Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG. Blessé à l'échauffement du 32e de Coupe de France contre Pontivy (4-0) le 6 janvier, "Presko" n'a toujours pas repris la compétition en 2019.

" L'effectif est limité "

"Il peut courir très vite, faire des sprints. Mais il a des problèmes avec les frappes, les ballons longs. C'est très dommage", a regretté Tuchel.

"On a besoin de "Kim". Il est le seul gaucher de la défense. L'effectif est limité. C'est un joueur avec beaucoup de qualités. D'un autre côté, on doit être patient. Il doit être totalement "fit" pour retourner à l'entraînement. C'est le plus dur, pour lui et pour moi", a-t-il poursuivi. Le PSG, leader invaincu de Ligue 1, retrouve samedi les Guingampais qui lui ont infligé son unique défaite en compétitions nationales, le 9 janvier en quart de finale de la Coupe de la Ligue (2-1).