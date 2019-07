Déçu et sans concession. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Marco Verratti s'est exprimé sur la volonté de Neymar de quitter le Paris Saint-Germain. Un départ probable qu'il regrette et qu'il pense inéluctable. "Quand un joueur a vraiment envie de partir, le club doit le laisser partir, a-t-il estimé à propos de ce feuilleton de l'été. Selon les conditions (financières) fixées par le club, bien sûr. Mais il ne faut pas retenir un joueur qui veut partir", a-t-il souligné.

" Je serai déçu de le voir s'en aller "

Une situation qui n'est pas sans rappeler son propre cas vécu lors de l'été 2017 durant lequel il avait refusé de rejoindre le FC Barcelone préférant rester au sein du club de la capitale. "A l’époque, j’avais eu besoin d’explications de la part du PSG. Je voyais des choses qui ne me semblaient pas à la hauteur d’un club qui veut gagner de grandes compétitions… Je n’étais pas d’accord avec certaines choses, se souvient-il. Mais on s’est parlé, il a suffi de deux ou trois rendez-vous, et je suis resté. Je suis content d’avoir fait ce choix."

Fort de son expérience, Verratti, ménagé mardi contre Sydney dans le cadre de la tournée en Chine du club parisien, n'a pas caché sa déception à l'idée de voir partir le Brésilien. "Bien sûr que je serais déçu de le voir s'en aller, affirme-t-il. C’est un très grand joueur. Ce sont des choses entre lui et le club. Moi, je ne l’ai jamais entendu dire qu’il voulait partir, après je ne sais pas ce qu’il a raconté au club. Mais à titre personnel, bien entendu que je préfère le voir rester."