PSG : Meunier forfait, Mbappé et Neymar préservés ?

Paris devra encore se passer des services de Thomas Meunier dimanche à Bordeaux. Le latéral international belge ne sera "pas disponible" pour le match dimanche à Bordeaux, a indiqué samedi l'entraîneur parisien Thomas Tuchel. Meunier avait déjà manqué le choc en Ligue des champions mercredi contre Liverpool (2-1), en raison d'un deuil dans sa famille selon L'Equipe. "Il est en Belgique, il revient dimanche soir, il sera à l'entraînement lundi", a juste commenté le coach allemand.

Sans Meunier, Tuchel pourrait donner à Dani Alves sa première titularisation de la saison. Le latéral brésilien, qui avait repris samedi dernier face à Toulouse (1-0) après six mois d'absence en raison d'une blessure à un genou, est également entré en jeu face à Liverpool et postule pour une place dans le onze de départ. Tout comme Thilo Kehrer, titulaire au poste d'arrière droit et performant face à Liverpool.

Buffon ou Areola ?

La question est aussi de savoir si Tuchel préservera ses superstars contre Bordeaux. Longtemps incertains après avoir été blessés lors des derniers matches internationaux, Kylian Mbappé et Neymar étaient titulaires face à Liverpool mais l'entraîneur parisien n'est pas forcément enclin à les voir enchaîner en Gironde. "Kylian et Neymar peuvent jouer, veulent jouer, mais je dois parler avec eux avant l'entraînement et après, pour voir comment ils se sentent, s'ils disent 'oui c'est possible', il peuvent jouer", s'est contenté de répondre le technicien.

Vidéo - 15e j. - Tuchel : "Mbappé et Neymar ? Ils peuvent et ils veulent jouer contre Bordeaux" 01:08

Hormis Meunier, Tuchel pourra disposer de l'ensemble de son effectif à Bordeaux. "Il n'y a pas de blessé, Juan Bernat et Marquinhos sont restés au repos (vendredi), ont juste fait des soins, mais ils sont en forme", a indiqué le coach du PSG. Il n'a pas précisé qui serait dans les buts en Gironde entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola. L'Italien a débuté les deux derniers matches du club de la capitale tandis que le Français n'a plus joué depuis trois semaines et la victoire parisienne à Monaco (0-4).