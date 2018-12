PSG - Montpellier aura lieu le 20 février, pas encore de date pour OM - Bordeaux

La rencontre entre Paris et Montpellier comptant pour la 17e journée de Ligue 1, reportée par les autorités en plein mouvement des "gilets jaunes", se jouera le mercredi 20 février à une heure pour l'instant non fixée, a indiqué vendredi la Ligue de football professionnel. Les matches Amiens - Angers et Nantes - Montpellier (18e journée), eux aussi touchés par des reports, sont reprogrammés mardi 8 janvier à 19h, ajoute la LFP dans un communiqué. La date de report de Marseille - Bordeaux, match initialement prévu dimanche 16 décembre, n'a pas encore été fixée.

La commission des compétitions de la LFP, réunie vendredi, a également reprogrammée les deux rencontres de Ligue 2 touchée par des reports. Le Havre accueillera Valenciennes mardi 15 janvier à 19h, tandis que le derby de l'Est entre Metz et Nancy, comptant également pour la 19e journée de L2, sera joué mardi 29 janvier à un horaire non déterminé.

La LFP a par ailleurs programmé les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, les 8 et 9 janvier : Lyon - Strasbourg aura lieu mardi 8 à 21h, les trois autres rencontres, Monaco - Rennes (18h45), Bordeaux - Le Havre (21h05) et Paris SG - Guingamp (21h05), le mercredi.