PSG : Neymar et Kylian Mbappé absents contre Toulouse, "retour possible" contre Liverpool

"Pas de risque". Thomas Tuchel a confirmé vendredi ce qui était pressenti ces dernières heures : Neymar et Kylian Mbappé rateront la rencontre de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Toulouse, programmée samedi à 17 heures, mais restent en course pour participer au choc de Ligue des champions face à Liverpool, mercredi prochain.

"On ne prend pas de risque pour demain, ils ne jouent pas samedi, mais on a la possibilité qu'ils jouent contre Liverpool mercredi, je pense que c'est possible", a affirmé le technicien allemand en conférence de presse. L’ancien coach de Dortmund s’est montré rassurant en soulignant l’aspect "pas très, très grave" de la blessure de ses deux joueurs. Puis carrément optimiste. "Je pense qu'ils peuvent jouer" contre les Reds, a-t-il appuyé, précisant que c'était son avis personnel et non celui du staff médical.

Les deux stars parisiennes avaient suscité l’inquiétude chez les supporters parisiens en étant contraints mardi de sortir prématurément de leur match amical respectif, Neymar face au Cameroun, Mbappé contre l’Uruguay. Le PSG avait communiqué le lendemain la nature du mal qui frappe les deux vedettes : une élongation des adducteurs droits pour l’Auriverde et une contusion de l’épaule droite pour le champion du monde tricolore. Pas de quoi, a priori, priver les deux joueurs les plus chers de l'histoire du football du match capital face à Mohamed Salah et consorts.