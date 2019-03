Coup dur pour l'Olympique de Marseille. En plein bourre ces dernières semaines, Mario Balotelli n'a pas fait le déplacement dans la capitale, afin de disputer le choc au sommet de la 29e journée de Ligue 1. L'information a été dévoilée par Canal Plus. Le joueur serait malade mais son arrivée dominicale n'est pas complètement exclue.

C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour l'OM, transfiguré depuis l'arrivée du fantasque italien cet hiver. Après une moitié de saison bien terne à Nice (aucun but marqué), l'ancien joueur de Manchester City a relancé le secteur offensif des Sudistes, et empilé les buts sous le maillot olympien. Il en a inscrit 7 en 5 rencontres, permettant à l'équipe de Rudi Garcia de se relancer pleinement dans la course au podium, avec 4 victoires lors des 5 derniers matches.

La semaine dernière face à Nice encore, le joueur de 28 ans, arrivé pour 20 millions d'euros du Gym, avait offert la victoire à son équipe (1-0) de la tête devant un stade Vélodrome en délire. Les supporters marseillais avaient donc logiquement placé beaucoup d'espoirs dans leur nouvelle coqueluche, à l'approche du Classique. Et pour cause, l'OM ne s'est plus imposé face à Paris au Parc depuis 2010, tandis que leur dernière victoire face au champion de France en titre en championnat remonte à 2011.