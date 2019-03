Le coup de bluff a fait long feu. Mais Mario Balotelli est bien là. Annoncé très incertain voire forfait en raison d'une maladie, l'Italien est bien titulaire à la pointe de l'attaque de l'OM pour le choc face au Paris Saint-Germain dimanche au Parc des Princes (21h00). Super Mario sera associé à Valère Germain dans une composition sans surprise. Rudi Garcia a encore privilégié les hommes en forme aux cadres. Luiz Gustavo, Dimitri Payet, Adil Rami ou Kevin Strootman débuteront ainsi sur le banc des remplaçants.

Du côté du PSG, Thomas Tuchel a opté pour un onze assez inédit. Alphonse Areola a une nouvelle fois été préféré à Gianluigi Buffon et gardera le but parisien. Devant lui, il aura une défense vraisemblablement à trois éléments avec Marquinhos, Thiago Silva et Presnel Kimpembe tandis que Thomas Meunier et Layvin Kurzawa occuperont les couloirs. Marco Verratti sera associé à Leandro Paredes à la récupération. Dani Alves, a priori ailier droit, formera le trio d'attaque avec Angel Di Maria et Kylian Mbappé.