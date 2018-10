PSG : petite alerte à la cuisse pour Verratti, remplacé à la mi-temps contre Amiens, Di Maria blessé

Petite rechute pour Marco Verratti. Blessé, l'international italien a été contraint de sortir à la mi-temps de la rencontre de championnat entre le Paris Saint-germain et Amiens, samedi après-midi. Touché à la cuisse droite selon les informations de Canal +, le milieu de terrain a été préservé par Thomas Tuchel à quatre jours de la réception du Napoli en Ligue des champions.Il a été remplacé dans l'entrejeu par Lassana Diarra. Selon Canal Plus, qui a évoqué une "petite douleur légère", la participation de Verratti au match de Ligue des champions mercredi n'est a priori pas remise en cause.

Di Maria sort également sur blessure

Laissé au repos en début de saison par le technicien allemand afin de se préparer au mieux physiquement après sa blessure aux adducteurs survenue en fin de saison dernière, Verratti avait signé un retour à la compétition réussi au mois de septembre. Opéré des tendons adducteurs le 3 mai dernier à Paris, l'Italien avait manqué la fin de l'exercice 2017/2018. Cette saison, il a disputé huit rencontres toutes compétitions confondues, dont six en Ligue 1.

Verratti n'est pas le seul à être sorti sur blessure lors de ce PSG-Amiens. Angel Di Maria a lui aussi quitté la pelouse après des soucis physiques lors du second acte. L'Argentin a été remplacé par Moussa Diaby à la 58e minute de jeu.