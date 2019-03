Ligue 1 : Le PSG a vendu "plus de 800.000" maillots la saison dernière, un record

Si l'élimination face à Manchester United laissera un goût amer à cette saison, le PSG a toutefois un motif pour sourire. En effet, le club de la capitale a vendu au total "plus de 800.000" maillots lors de la saison 2017/2018. Un bond des ventes de "près de 80%" dans son réseau. "Le maillot du Paris Saint-Germain est devenu un objet tendance porté par les plus grandes stars internationales, il s'en est vendu plus de 800.000 sur la saison 17-18", indique le club français dans un communiqué.

Le PSG reste toutefois en deçà du gotha des clubs qui dépassent chaque année le million de maillots vendus (estimations de presse) : Manchester United, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Ce chiffre de 800.000 comprend tous les supports de vente, qu'ils soient internes au club parisien (boutiques, vente sur le site internet du PSG) ou externes (distributeurs tels qu'Intersport, Go Sport, etc.).

"L'attachement des fans au maillot parisien se confirme"

Grâce à ses propres canaux de vente, le club parisien a vendu 226.171 maillots, dont 117.756 "domicile", 53.990 "extérieur" et 54.425 "troisième maillot", précise le rapport d'activité publié mercredi. "L'attachement des fans au maillot parisien se confirme avec près de 250.000 pièces vendues dans les trois déclinaisons proposées cette saison, soit près de 80% de maillots de plus que l'année précédente", est-il écrit : "C'est le meilleur résultat depuis l'arrivée de QSI au Paris Saint-Germain".

Angel Di Maria avec le PSG - 2019Getty Images

Le club n'avait vendu que 79.906 exemplaires en propre lors de la saison 2011/2012, la première de l'actuel propriétaire Qatar Sports Investments. Ce chiffre avait atteint 127.233 en 2016/2017. En conséquence, les recettes liées au merchandising ont grimpé en flèche, passant de 14,6 millions d'euros au début de l'ère QSI à 55,3 millions d'euros pour la saison dernière.

"Depuis 2011, le Paris Saint-Germain a multiplié ses revenus par cinq pour atteindre 540 millions d'euros", s'est-il par ailleurs félicité dans le communiqué. Le chiffre d'affaires lié à la billetterie, estimé à 61,2 millions d'euros pour la saison 2017/2018, avec en moyenne 99% des billets vendus sur l'année écoulée, a participé au succès commercial. Une des rares fausses notes concerne le sponsoring, en baisse par rapport aux trois saisons précédentes. Son montant s'est élevé à 94,1 millions d'euros pour l'exercice 2017/2018, contre 108,1 pour celui 2016/2017.