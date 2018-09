PSG : Lassana Diarra "a quelques problèmes aux adducteurs", annonce Tuchel

"Actuellement, je pense que tous les joueurs peuvent jouer, il n'y a pas de joueur blessé, à l'exception de Dani Alves et de Layvin Kurzawa", a indiqué le coach allemand du PSG, qui a remporté ses six premiers matches de la saison en L1. "Ah, et il y a Lass Diarra qui a quelques problèmes avec les adducteurs".

Tuchel devra par ailleurs se passer de Kylian Mbappé, qui purgera mercredi son troisième et dernier match de suspension consécutif à son exclusion contre Nîmes le 1er septembre. Reims n'est que 11e au classement mais "c'est une équipe qui travaille très dur défensivement, c'est très difficile d'avoir des occasions contre cette équipe", a averti Tuchel. "Nous devons être attentifs".