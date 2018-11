PSG - Toulouse : Qui peut accrocher Paris avant la fin de l'année ?

14e journée : PSG - Toulouse

Pourquoi Toulouse a sa chance ?

Le contexte est favorable aux Toulousains. Déjà parce que cette rencontre intervient juste après une trêve internationale qui a laissé des traces particulièrement conséquentes à Paris avec les blessures de Neymar et Kylian Mbappé. Aussi parce qu'elle arrive juste avant le rendez-vous face à Liverpool. Thomas Tuchel pourrait ainsi mettre au repos d'autres joueurs sollicités en équipe nationale comme Marco Verratti ou Edinson Cavani. Toulouse affrontera vraisemblablement un PSG remanié, avec les Reds dans un coin de sa tête. Cela pourrait faire le jeu des Toulousains.

Pourquoi cette chance est infime ?

Parce que c'est Toulouse. Une équipe qui a glissé au 15e rang du championnat après une série de neuf matches sans victoire et qui n'a inscrit qu'un seul but lors de ses quatre dernières sorties en Ligue 1. Le TFC n'a pas connu la victoire en championnat depuis le 1er septembre et cela suffit à rendre hautement improbable un succès face au PSG, surtout au Parc des Princes. Même un PSG remanié. Les réservistes parisiens, surtout les plus jeunes, ont montré leur capacité à maintenir le collectif parisien à un niveau très compétitif et compenser les absences des cadres.

Probabilité d'accrocher Paris : 5%

15e journée : Bordeaux - PSG

Pourquoi Bordeaux a sa chance ?

Les Girondins s'en sont plutôt bien sortis dans leurs grands rendez-vous cette saison, à l'exception de leur défaite à Montpellier (2-0). Ils avaient battu une équipe de Monaco pas encore moribonde en août (2-1). Ils ont aussi fait chuter Lille (1-0) et ramené un nul de Lyon (1-1). Bordeaux a aussi la troisième défense de L1 sur les huit dernières journées avec seulement cinq buts encaissés. C'est une équipe solide, même si elle reste sur quatre matches sans victoire, et capable de profiter d'une éventuelle décompression post-Liverpool qui guette forcément le PSG.

François Kamano (Bordeaux)Getty Images

Pourquoi cette chance est infime ?

Paris a remarquablement géré les matches qui suivaient des rendez-vous européens jusqu'ici. Alors qu'ils loin d'être évidents pour la plupart. Même s'il y avait des choses à redire sur la manière, les résultats parlent d'eux-mêmes : un succès à Rennes (1-3), un carton face à Lyon (5-0), une victoire à Marseille (0-2) et une balade à Monaco (0-4). Thomas Tuchel et ses joueurs ont prouvé leur capacité à se remobiliser sur la Ligue 1 immédiatement après un match de Ligue des champions. Il n'y a pas de raison que le déplacement à Bordeaux échappe à la règle.

Probabilité d'accrocher Paris : 15%

16e journée : Strasbourg - PSG

Pourquoi Strasbourg a sa chance ?

Parce que Strasbourg l'a déjà fait. L'année dernière, quasiment à la même date, le Racing avait été la première équipe à faire tomber le PSG (2-1). Les Alsaciens savent qu'ils sont capables de l'exploit. Ils réalisent aussi une saison remarquable avec une huitième place au classement après 13 journées. Ils n'ont connu que trois défaites, dont une à Lyon (2-0) et une à Marseille (3-2). Hormis au Groupama Stadium, Strasbourg n'a jamais perdu par plus d'un but d'écart. Cela en dit suffisamment long sur sa solidité. Et sur un terrain certainement délicat, Paris peut trébucher face à cet adversaire.

Lebo Mothiba célèbre son but avec StrasbourgEurosport

Pourquoi cette chance est infime ?

Paris est prévenu après le revers subi à La Meinau l'an dernier. Surtout, ce n'est pas le même PSG. Avec Tuchel, le club de la capitale aborde ce type de rencontres jugées plus abordables sur le papier avec beaucoup plus de sérieux et d'implication, notamment à l'extérieur. C'est même ce qui explique en grande partie pourquoi le club de la capitale n'a toujours pas perdu le moindre point en championnat à ce stade de la saison. L'an passé, le Racing avait des circonstances favorables contre une équipe remaniée tournée vers un déplacement à Munich. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci.

Probabilité d'accrocher Paris : 25%

17e journée : PSG - Montpellier

Pourquoi Montpellier a sa chance ?

Sur le papier, le MHSC a tout de l'équipe capable d'embêter le PSG. Pas seulement parce qu'il est troisième de Ligue 1. Surtout parce qu'il a la deuxième défense du championnat. L'imperméabilité montpelliéraine n'est plus à prouver et Paris en a déjà fait les frais par le passé, même si c'était surtout à La Mosson. Montpellier peut aussi profiter de la proximité du rendez-vous du PSG à Belgrade quatre jours plus tard. En 2016, les Héraultais avaient ainsi ramené un nul du Parc (0-0) juste avant un déplacement du PSG à Londres face à Chelsea en Ligue des champions.

LabordeGetty Images

Pourquoi cette chance est infime ?

C'est quand même au Parc. A La Mosson, la probabilité de voir Montpellier accrocher le PSG aurait été beaucoup plus importante. Dans son jardin, le PSG est quasiment intouchable. Même avant un match de Ligue des champions. Saint-Etienne (4-0), Amiens (5-0) et Lille (2-1) peuvent en témoigner cette saison. Il faudra voir aussi comment Montpellier digère sa défaite à Angers (1-0), survenue après une série de onze matches sans défaite en championnat. Si ce n'est qu'un accident de parcours. Ou si elle marque le début un retour sur terre après une entame de saison tonitruante.

Probabilité d'accrocher Paris : 20%

18e journée : Dijon - PSG

Pourquoi Dijon a sa chance ?

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, reversé en Ligue Europa, ou éliminé de toutes compétitions européennes ? Bien malin qui peut prédire le destin du PSG. La seule certitude, c'est que son déplacement à Dijon sera le fameux "match d'après". Dans un contexte d'euphorie ou dans celui d'une crise, Paris sera peut-être vulnérable. Surtout sur un terrain compliqué, comme cela sera certainement le cas dans la cité bourguignonne à la mi-décembre. Un DFCO survolté peut en profiter. Et compte tenu de l'opposition, il le sera.

Naïm Sliti et Julio TavaresGetty Images

Pourquoi cette chance est infime ?

En début de saison, on aurait donné plus de chances à la formation dijonnaise d'accrocher le PSG. Pas après une série de dix matches sans victoire, dont huit défaites, qui a vu le club bourguignon chuter à une très inquiétante 18e place du classement de Ligue 1. Le DFCO a affiché ses limites. Notamment défensives. L'équipe d'Olivier Dall'Oglio a la 19e défense du championnat avec 23 buts encaissés et c'est justement sur cette lacune que le PSG peut appuyer le plus fort avec sa force de frappe offensive.

Probabilité d'accrocher Paris : 10%

19e journée : PSG - Nantes

Pourquoi Nantes a sa chance ?

PSG-Nantes, ce n'est que dans un mois mais ce sera déjà le dixième match disputé par le club de la capitale sur cette période, toutes compétitions confondues. Même si Thomas Tuchel fait beaucoup tourner son effectif cette saison, ses joueurs seront vraisemblablement émoussés par cet enchaînement de rencontres. Cela pourrait peser face à un adversaire comme Nantes, tant les Canaris ont retrouvé de la vigueur sous la houlette de Vahid Halilhodzic. Un entraîneur qui connaît bien Paris. Et qui saura préparer ses troupes à ce rendez-vous si particulier pour lui.

Vahid Halilhodzic et Emiliano SalaGetty Images

Pourquoi cette chance est infime ?

Tous les adversaires du PSG rêvent d'un relâchement parisien pour le dernier match de l'année civile. Mais Paris ne l'a jamais perdu depuis le début de l'ère QSI. En sept ans, seuls Lille en 2013 (2-2) et Montpellier en 2014 (0-0) ont réussi à accrocher un point face au club de la capitale avant les fêtes. La tendance s'est confirmée ces trois dernières années avec des probants succès face à Caen en 2015 (0-3) et 2017 (3-1) et face à Lorient en 2016 (5-0). Même épuisé en fin d'année, le PSG parvient toujours à mettre le dernier coup de collier. Nantes est prévenu.

Probabilité d'accrocher Paris : 15%