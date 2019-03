PSG - Tuchel : "C'est le moment de montrer que nous sommes ensemble"

Une semaine après le drame, le Paris Saint-Germain a fait le travail en Ligue 1. Faciles vainqueurs de Dijon (4-0) ce mardi en match en retard de la 18e journée de Ligue 1, les Parisiens n'ont pas eu besoin de forcer pour s'imposer sans sourciller en Bourgogne. Une prestation qui a comblé Thomas Tuchel, une semaine après le traumatisme de l'élimination dès les 8es de finale de la Ligue des champions. "J'attendais cela parce que l'équipe a fait une bonne impression pendant l'entraînement. On a beaucoup parlé. C'était une bonne occasion de rejouer ensemble, après avoir beaucoup parlé de ce match contre Manchester", a confié à l'AFP l'entraîneur du PSG à l'issue du match.

" On veut gagner toutes les compétitions "

Outre le résultat, le technicien allemand s'est félicité de l'état d'esprit affiché par les siens. Une victoire qu'il voit comme le marqueur d'une autre aventure et qu'il veut féconde, à trois mois de la fin de saison. "L'équipe a bien fait les choses avec beaucoup de qualités, un bon rythme. On a marqué quatre buts, créé beaucoup d'occasions", a-t-il fait remarquer. Puis de poursuivre : "C'était un premier pas pour montrer qu'on pouvait réagir comme des champions. C'est une bonne réaction. On a encore des objectifs, on veut gagner les compétitions (qui restent), le championnat, la coupe de France."

Les joueurs du PSG lors du déplacement des Parisiens à Dijon en match en retard de la 18e journée.Getty Images

" Pendant la trêve internationale, on aura la possibilité de parler "

Désormais, la prochaine étape passera par une victoire face à l'Olympique de Marseille, 4e, dimanche prochain, pour ce qui sera le choc de la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s'annonce bouillante face à l'équipe phocéenne, en plein regain de forme, puisque les hommes de Rudi Garcia restent sur cinq victoires lors de leurs six derniers matches. Un moyen comme un autre de se faire pardonner auprès des supporters ? "Je pense que nous sommes prêts. Mon équipe est totalement fiable. Je veux que nos supporters montrent aussi que nous sommes ensemble. J'attends qu'ils le montrent dimanche, a déclaré Tuchel. L'équipe s'était préparée pendant plusieurs semaines avec beaucoup de sérieux, et concentration. Cela n'a pas changé. Les supporters sont déçus, comme nous, mais maintenant c'est le moment de montrer que nous sommes ensemble", a-t-il poursuivi.

Mais les supporters voient plus loin. Plus loin que cet exercice 2018-2019 qui laissera quoiqu'il arrive un goût d'inachevé. La question est plutôt de savoir si le club compte, dès à présent, travailler en vue de la saison prochaine. "Honnêtement, on réfléchit, a admis l'entraîneur parisien. C'est super difficile dans le foot parce que vous savez bien que lors du mercato d'été tout est possible. On parle toujours. Pendant la trêve internationale, on aura la possibilité de parler." Parler pour faire le point et anticiper les prochains événements. Puis il sera temps d'agir pour répondre aux exigences inhérentes au projet du Paris Saint-Germain. Enfin.