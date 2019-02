PSG : Tuchel n'a pas demandé la réintégration de Rabiot

Adrien Rabiot reste à l'écart. Du moins pour le moment. Interrogé sur le cas du milieu parisien samedi en conférence de presse, Thomas Tuchel a expliqué que la situation n'avait pas évolué. Et qu'il n'avait pas exigé son retour dans le groupe. "Je n'ai pas demandé la réintégration de Rabiot, a déclaré l'entraîneur du PSG. C'est la même situation qu'en novembre. Le club a décidé de le suspendre, je peux le comprendre et j'accepte cette décision."

Rabiot n'a plus joué avec le PSG depuis la victoire face à l'Etoile Rouge de Belgrade (1-4) le 11 décembre. Le directeur sportif Antero Henrique avait annoncé qu'il ne rejouerait plus avec l'équipe parisienne après son refus de prolonger son contrat avec le club de la capitale, qui expire en juin prochain. Rabiot avait même été invité à s'entraîneur avec la réserve du PSG en début d'année, ce qui l'avait poussé à saisir la commission juridique de la LFP. Depuis mercredi, il s'entraîne de nouveau avec l'équipe professionnel.

"Henrique ? Il a ses avis, j'ai les miens"

Le cas de Rabiot symbolise les tensions entre Henrique et Tuchel. L'entraîneur parisien a toujours laissé entendre qu'il souhaitait pouvoir compter sur son joueur dans un secteur dépeuplé. Il attendait ainsi la signature de deux milieux de terrain lors du mercato d'hiver. Il devra finalement se contenter d'un seul renfort en la personne de Leandro Paredes, arrivé du Zenit pour 45 millions d'euros, bonus compris. "Je suis satisfait de l'arrivée de Paredes, a reconnu Tuchel. Je ne suis en revanche pas satisfait du mercato, mais c'est difficile en hiver. Notre relation est toujours proche avec Henrique, il a ses avis, j’ai les miens, on doit faire du mieux pour l’équipe."

L'entraîneur du PSG a ajouté que Paredes n'était pas prêt à débuter au Groupama Stadium. "Il pourrait jouer 30 à 45 minutes, a-t-il cependant ajouté. En Russie, la trêve est plus longue, il doit encore travailler avant d'être prêt". Marco Verratti toujours blessé, Tuchel devra encore composer avec un milieu de fortune face à l'OL, où Dani Alves et Marquinhos, respectivement latéral et défenseur central de formation, devraient une nouvelle fois être associés à la récupération. Rabiot, lui, ne devrait pas être dans le groupe.