"Quand Zidane et le Real Madrid l'ont appelé..." : Les coulisses du transfert de Mbappé au PSG

On en apprend chaque jour un peu sur les coulisses du transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Arrivé au club de la capitale à l'été 2017 sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 135 millions d'euros, plus 45 de bonus pour porter le transfert à 180 millions, la jeune pépite du foot français (18 ans) avait l'Europe à ses pieds. Dans la presse argentine, Luis Ferrer, recruteur du Paris Saint-Germain, a expliqué les coulisses du transfert et le modus operandi pour persuader le jeune de Bondy à rejoindre le club parisien. Car à l'époque, Paris était en sérieuse concurrence, notamment avec un certain club, le Real Madrid.

" Quand Zidane et le Real Madrid l'ont appelé, c'était très difficile de penser que nous allions réussir à le convaincre "

"Nous avons dû travailler deux fois plus que le Real Madrid, expose d'emblée Ferrer dans Infobae. Nous sommes allés chez lui, nous avons parlé avec ses proches, nous lui avons exposé le projet... Nous avons dû faire beaucoup de choses pour leur démontrer que nous le voulions vraiment, que nous allions le faire jouer, qu'il était important pour nous. Par chance, Kylian nous a crus et nous avons pu boucler le transfert."

Kylian Mbappé Getty Images

La conjoncture de l'époque n'était alors pas favorable pour que le Monégasque rejoigne sans sourciller le PSG. Quand le club français était en quête de crédibilité à l'échelon européen, le Real Madrid venait de glaner sa deuxième Ligue des champions. Et l'affaire était loin d'être bouclée admet Ferrer. "Quand Zidane et le Real Madrid l'ont appelé, c'était très difficile de penser que nous allions réussir à le convaincre. Nous avons fait tout ce qui était imaginable pour le convaincre lui et sa famille", avoue-t-il volontiers.

" Reste en France, prouve ici, et après tu auras tout le temps pour une expérience à l'étranger "

Alors, pour pallier à ce déficit d'image, Ferrer va jouer la carte de la proximité. "J'ai pris un avion pour déjeuner avec sa famille et leur dire qu'il devait rester en France. Nous devions le convaincre que ce n'était pas le bon moment de quitter la France. L'une des clés a été celle-ci, de lui dire : "Reste en France, prouve ici, et après tu auras tout le temps pour une expérience à l'étranger."

Mbappé signera finalement en faveur du club de la capitale le 31 août 2017 pour ce qui sera le deuxième transfert le plus élevé dans l'histoire du foot après celui de Neymar (222 millions d'euros) et évidemment le plus cher entre deux clubs français. Moins d'un an plus tard, l'attaquant est devenu champion du monde et sème désormais la terreur sur l'ensemble des pelouses européennes. Pour le plus grand bonheur du club parisien.