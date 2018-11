Le tacle de Laurent Blanc à Verratti et Rabiot

Laurent Blanc a beau avoir quitté le Paris Saint-Germain depuis deux ans et demi, après l'avoir entrainé de 2013 à 2016, il n'en reste pas moins attentif à la progression de ses anciens "poulains". L'ancien sélectionneur de l'équipe de France, dans une interview accordée à France Football, n'a pas manqué d'évoquer le manque de progression de deux joueurs qu'il a bien connu et fait évoluer à Paris : Adrien Rabiot ou Marco Verratti.

"Leur évolution n'est pas celle que j'attendais. (...) Adrien, tout n'est malheureusement pas clair chez lui. Ce garçon a tout pour réussir. Pour l'instant, il n'a plus l'itinéraire qu'il devrait avoir alors qu'il a tout", assène Blanc à propos du milieu parisien, actuellement dans une passe difficile dans son club.

" Verratti n'a plus évolué dans le jeu depuis deux ou trois ans "

A propos de l'Italien, Blanc confie : "Verratti n'a plus évolué dans le jeu depuis deux ou trois ans". Des propos qu'il tenait déjà auprès de La Gazzetta dello Sport il y a quelques jours, affirmant que le milieu de terrain italien n'avait pas "progressé", mais restait néanmoins un "joueur exceptionnel".

Également interrogé sur le résultat du Ballon d'Or, Laurent Blanc est catégorique, il "vote Varane" : "Il est plus fort que moi ! Et beaucoup plus en avance !"