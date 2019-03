Réduits à dix, les Angevins tiennent tête à Montpellier (2-2)

Les hommes de Michel Der Zakarian se voyaient repartir avec les trois points, il n'en est rien. Dimanche, Angers, pourtant réduit à dix, a tenu tête à Montpellier en égalisant dans les toutes dernières minutes du match (2-2). Andy Delort (3e) et Ellyes Shkiri (16e) sont les buteurs pour Montpellier, côté Angers, Angelo Fulgini réduit la marque (80e), et c'est Stéphane Bahoken qui permet à son équipe de repartir avec un précieux point.

Et pourtant, Montpellier avait débuté ce match d'une manière idéale. Parfaitement servi par Gaëtan Laborde dans la surface adverse, Delort ouvre le score. Shkiri enfonce le clou une dizaine de minutes plus tard après un cafouillage de la défense angevine. La domination est montpelliéraine jusqu'à la fin de la première mi-temps. Les hommes de Der Zakarian se sont montrés précis et disciplinés. Les joueurs de Stéphane Moulin se sont procurés quelques occasions (30e, 39e) mais ont manqué de réussite.

Au retour des vestiaires, les Montpelliérains se montrent toujours aussi dangereux mais Butelle est présent et évite à son équipe d'en prendre un troisième. Les Angevins se créent de plus en plus d'occasion (62e, 66e, 68e) mais ne trouvent toujours pas le cadre. À la 73e minute, Mateo Pavlovic prend directement un carton rouge pour avoir stoppé de manière irrégulière Delort qui filait au but. Mais même réduits à dix, les Angevins continuent de pousser et ça paie. Fulgini ouvre le score pour les siens après une perte de ballon au milieu de terrain par Lasne. Angers ne cesse de pousser jusqu'à la fin du match alors que les hommes de Der Zakarian ne parviennent plus à mettre le pied sur le ballon et encore moins à s'approcher de la surface adverse. Finalement, c'est Bahoken qui permet aux siens de gagner un point. Servi par Fulgini dans la profondeur, il dribble Lecomte et marque dans le but resté vide. Le MHSC, 7e, rate une occasion de monter à la 4e place, le SCO d'Angers reste 12e.