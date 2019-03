Vahid Halilhodzic en avait gros sur le cœur. L'entraîneur nantais a lâché sa colère en conférence de presse dimanche à Reims. Une colère teintée de frustration après la défaite des Canaris à Auguste-Delaune (1-0) qui laisse les Nantais à la 15e place du classement. Si la marge de neuf points sur le premier barragiste permet au FCN de voir venir, le scénario de la rencontre a laissé un goût amer à coach Vahid.

Le Bosnien a l'impression de voire une mauvaise farce se répéter. "On a plus d'occasions que Reims, a-t-il regretté. Ils ont eu une occasion, ils ont mis un but, un superbe but. Pour gagner, il faut marquer et on aurait pu faire beaucoup mieux dans la maîtrise et le jeu vers l'avant. Je suis agacé parce que ça fait six fois qu'on perd 1-0, c'est un peu trop. Je suis déçu, en colère, frustré."

Une interdiction que ne passe pas

Mais la défaite n'est pas le seul motif de colère d'Halihidozic. L'entraîneur nantais a aussi déploré l'interdiction de déplacement des supporters des Canaris ordonnée vendredi soir par le Ministère de l'Intérieur. Une décision annoncée seulement deux jours avant la rencontre, alors que tout semblait avoir été mis en œuvre pour que les 500 fans du FCN puissent être encadrés dans les meilleures conditions. "Je ne comprends pas qu'on ait interdit les supporters (nantais) de déplacement au dernier moment", a-t-il pesté.

Si Halilhodzic n'a pas digéré cette décision, c'est surtout parce qu'elle n'est pas la première prise à l'encontre des supporters des Canaris. "Il y a beaucoup de choses qui sont frustrantes ces derniers mois, a poursuivi l'entraîneur nantais. Les supporters ont par exemple été sanctionnés pour avoir rendu hommage à Emiliano (Sala). C'est incroyable... J'ai l'impression qu'on s'acharne sur le club et les supporters." La trêve tombe à point nommé pour calmer les esprits. Et permettre à Nantes de se remobiliser, quelles que soient les circonstances, vers l'objectif prioritaire de sa fin de saison : assurer son maintien au sein de l'élite.