Rennes humilié par Strasbourg (1-4)

Rennes n'arrive pas à enchaîner cette saison. Après avoir acquis un succès précieux face à Jablonec en Ligue Europa, les Bretons ont coulé à domicile ce dimanche contre Strasbourg (1-4). Les joueurs de Sabri Lamouchi, trop naïfs défensivement, n'ont rien pu faire face au réalisme des strasbourgeois, emmenés par un Jonas Martin auteur d'un doublé, et restent à la 14e place du championnat de France.

Pourtant, les Rouge et Noir avaient parfaitement lancé leur rencontre, dominateurs dans les duels, auteurs de beaux mouvements collectifs. Ismaila Sarr avait bonifié ce temps fort dès la 9e minute, d'une merveille de frappe enroulée qui a terminé dans la lucarne de Matz Sels (1-0). Mais les Strasbourgeois ont ensuite pris la mesure du milieu de terrain breton.

Strasbourg retrouve la victoire à l'extérieur

Benjamin Corgnet a eu beau rater une reprise seul face au but à la 18e minute, la troupe de Thierry Laurey, à force de pousser, a égalisé grâce à Thomasson (1-1, 20e), avant que Jonas Martin ne donne l'avantage à son équipe sur penalty suite à une faute de Da Silva sur Martinez (1-2, 31e). Côté rennais, seul Sarr est parvenu à se créer de timides occasions.

Après avoir fait rentrer Benjamin André à la place de Del Castillo (45e) et Jordan Siebatcheu contre Mexer (59e), Sabri Lamouchi a permis à son équipe de reprendre le contrôle des débats en deuxième période. Mais le plus dur avait déjà été fait par Strasbourg, Martin ayant inscrit son deuxième but de la soirée après que Mexer a fauché Mothiba dans la surface (1-3, 51e). Trop maladroits à l'approche du but, et surtout trop peu nombreux dans la surface, les Rennais n'ont jamais fait douter le Racing.

Pire, ils ont vu Pablo Martinez conclure le festival offensif adverse d'une talonnade sur corner (1-4, 76e). Strasbourg, qui n'avait plus gagné à l'extérieur depuis la première journée, monte à la 8e place de Ligue 1 avant de recevoir Paris, mercredi. Rennes, qui ne gagne plus au Roazhon Park depuis 6 matches, toutes compétitions confondues, tentera de relever la tête le même jour, mais la tâche s'annonce compliquée face à Lyon.