Rennes, le cadre qui manquait à Ben Arfa au PSG

Parfois, Hatem Ben Arfa a quand même le sens du timing. Cela n'a que trop rarement été le cas. A 31 ans, l'ancien prodige de Lyon n'a pas eu la carrière que son talent appelait. Il a trop souvent donné l'impression de ne pas être au bon endroit, au bon moment. De ne pas saisir cette chance divine d'avoir autant de talent dans les pieds. Il en est pourtant gavé. Rennes en a déjà eu un petit aperçu, jeudi, face à Jablonec (2-1). En l'espace de 25 minutes, HBA a conquis son nouveau public. Et préparé de la meilleure manière possible la réception de l'ogre parisien. Le PSG, c'est son rendez-vous.

Paris, c'est la caricature poussée à l'extrême de la carrière de Ben Arfa jusqu'ici. Cela commence par beaucoup d'enthousiasme. L'espoir de voir enfin l'immense talent du joueur éclater sous les feux des projecteurs parisiens. Il était réel. HBA sortait de la meilleure saison de sa carrière avec 17 buts et 6 passes décisives en Ligue 1. Il a signé à Paris au lendemain du départ de Zlatan Ibrahimovic. Il avait l'opportunité de devenir un maillon fort du secteur offensif parisien. Il incarnait le talent et l'amour de ce maillot qu'il portait. Tout Paris avait des raisons d'y croire. Et Nasser Al-Khelaifi y croyait.

" Nos supporters espéraient la venue d’un joueur de son profil et je sais que Hatem leur donnera beaucoup de plaisir sur le terrain. Avec l’arrivée de Hatem, le Paris Saint-Germain confirme son attachement à une identité de jeu tournée vers le spectacle. "

La suite ? Deux années de galère pour un bilan famélique de 4 buts en 32 apparitions. Ben Arfa n'a jamais exprimé son talent. Mis à l'écart presque une saison et demie à la suite d'une plaisanterie à l'émir du Qatar vécue comme une humiliation par Al-Khelaifi, il a trouvé les réseaux sociaux comme seul terrain d'expression. Qu'en est-il resté ? L'image d'un artiste incompris qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouve toujours dans une situation conflictuelle. A Paris comme à l'OL ou l'OM. Et la désagréable impression d'un joueur incompatible avec des clubs surexposés.

Lamouchi veut qu'il "prenne du plaisir"

Au fond, si Paris est une caricature de la carrière de Ben Arfa, Nice en est une autre. Elle aussi poussée à l'extrême. Dans un cadre différent, HBA s'est trouvé dans son élément. Sans pression médiatique. Dans une équipe dont il était le leader technique, dirigée par un entraîneur qui avait défini un système et un style de jeu pour le mettre en valeur. Mis dans des conditions idéales, Ben Arfa était toujours souriant et performant. En une saison, il a davantage marqué à Nice que sur l'ensemble de ses années à l'OL (12 buts), l'OM (15 buts) ou Newcastle (14 buts). Et Paris, bien sûr.

En Bretagne, Ben Arfa devrait trouver un contexte relativement similaire à celui qui lui avait permis de briller à Nice. Un club assez ambitieux mais pas surexposé, où il devrait avoir un rôle très important. Sabri Lamouchi sait où il veut aller avec son joueur. Et qu'il faudra être patient compte tenu de la longue période d'inactivité de l'ancien Lyonnais au PSG. La priorité pour Ben Arfa, c'est d'"être à son meilleur niveau, prendre du plaisir, faire ce qu'on lui demande et faire ce qu'il sait faire", a résumé l'entraîneur rennais.

Une première titularisation ?

La tentation de lui offrir sa première titularisation pour ses retrouvailles avec le club de la capitale existe forcément. La motivation de Ben Arfa sera extrême, même si celui-ci affirme ne pas aborder ce rendez-vous avec un état d'esprit revanchard. Et il a montré dès sa première sortie sous le maillot rennais à quel point il pouvait être décisif pour le club breton. De là à l'aligner d'entrée, il y a un pas que Lamouchi s'est refusé à franchir. Même si l'entraîneur rennais n'a pas exclu cette possibilité. "Il peut débuter un match mais je doute qu'il puisse le terminer", a-t-il cependant prévenu.

Ben Arfa aura quand même un rôle à jouer. Tous les regards seront forcément braqués sur lui. Et pas seulement parce que Lamouchi a promis "une tournée générale" si sa recrue se montrait une nouvelle fois décisive face à Paris, après avoir offert la victoire à Rennes face à Jablonec. Pas uniquement parce que c'est contre le PSG, cette ex qui l'a frustré pendant deux ans. Surtout parce que c'est le début d'un nouveau chapitre des aventures passionnantes de Ben Arfa. Avec son lot d'espoirs et de doutes. Mais cette fois, le cadre semble bien plus propice à un happy-end.