Ligue 1 : Guingamp - Rennes, prévu dimanche, reprogrammé le 16 janvier 2019

On connaît la nouvelle date de Guingamp-Rennes. Prévu dimanche, le derby, qui a été reporté, se jouera le 16 janvier 2019 à 19h, a annoncé la LFP. "Le match sera diffusé en direct sur beIN SPORTS", précise l'instance dans son communiqué. Les dates de quatre matchs restent à déterminer: Dijon-Paris SG, Amiens-Angers, Nantes-Montpellier et Marseille-Bordeaux.

"La re-planification va être un peu complexe mais on appliquera le principe, qui est indéfectible, de reprogrammer les matchs le plus vite possible et à la première date disponible", avait exposé le directeur général de la LFP Didier Quillot, jeudi lors d'un point-presse.

Matches prévus :

Reims - Strasbourg : prévu samedi, à 20h

Nîmes - LOSC : prévu dimanche, à 15h.

Matches reportés :

Dijon - Paris SG

Amiens - Angers

Nantes - Montpellier

Marseille - Bordeaux

Aucune date n'a pour l'instant été annoncée par la Ligue de football professionnel pour le report de ces rencontres.

Matches déplacés :

Nice - Saint-Etienne: prévu vendredi, reprogrammé dimanche à 17h

Caen - Toulouse: prévu samedi, reprogrammé mardi 18 décembre à 19h30

Lyon - Monaco: se jouera bien dimanche mais quelques heures plus tard, à 21h