Rennes s'incline à domicile face à Reims (0-2)

La crise pointe le bout de son nez à Rennes. Face à Reims, le Stade Rennais voulait la victoire, et rien d'autre. Malheureusement, les Rémois et Rémi Oudin sont passés par là (0-2). Grâce à un superbe doublé de l'attaquant français, les visiteurs ont fait déjouer les tactiques mises en place par Sabri Lamouchi. Les Bretons ont joué au ralenti et ont été trop maladroits en première période pour espérer un résultat favorable.

Si le début de la rencontre a été un round d'observation entre les deux écuries, c'est bien Reims qui a profité des largesses défensives des Bretons pour se mettre en avant. Après un quart d'heure de maîtrise, les Champenois ont logiquement ouvert le score. Parfaitement lancé côté gauche, Moussa Doumbia a trouvé Marvin Martin dans la surface. L'ancien lillois a remis le ballon à Pablo Chavarria qui a décalé intelligemment pour Oudin. Ce dernier a enclenché une frappe du gauche, légèrement déviée par Ramy Bensebaini, ne laissant aucune chance à Abdoulaye Diallo (0-1).

Un Reims solide derrière et inspiré devant

Après la pause, Sabri Lamouchi a décidé de faire sortir Diallo au profit de Tomas Koubek. Rennes revient avec de meilleures intentions à l'image de cette frappe du gauche d'Hatem Ben Arfa (49e) qui tombe sur un Edouard Mendy impérial dans ses cages. Malheureusement pour les supporters du Roazhon Park, le Stade de Reims a douché les espoirs rennais. Sur un corner du capitaine Martin, Oudin a devancé André au premier poteau (53e). Le break était fait pour les visiteurs (0-2).

Le coach rennais a ensuite décidé de lancer Mbaye Niang à la place de Romain Del Castillo mais les Bretons ne sont toujours pas parvenus à inquiéter la défense de Reims. Cette dernière s'appuie notamment sur un Yunis Abdelhamid solide défensivement. Auteur de quelques relances précieuses pour le bloc champenois, le Marocain a réalisé une prestation complète.

Les minutes défilent et le score ne bouge pas. Avec ce succès, le Stade de Reims réalise une bonne opération et monte à la 9ème place au classement. Il met surtout fin à sa terrible série de huit matches sans victoire. De son côté, Rennes a vécu une semaine cauchemardesque après sa défaite à domicile jeudi face au Dynamo Kiev (1-2) et pointe à une inquiétante 13ème place. La prochaine rencontre sera déjà décisive pour Sabri Lamouchi et ses hommes. Ce sera le week-end prochain sur le terrain de Caen. En cas de défaite, la crise pourrait bien s'installer à la Piverdière.

Jonathan GUENOUN