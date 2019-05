Au-delà du match nul face à Angers, le neuvième de la saison pour les Verts, ce match était la fin d'une ère : celle de Jean-Louis Gasset. Désormais, avant la préparation pour la saison 2019-2020, suite au départ de l'ancien adjoint de Laurent Blanc, l'AS Saint-Etienne est à la recherche d'un nouvel entraîneur. Et celui-ci pourrait bien être Ghislain Printant a confirmé le président du conseil de surveillance, Bernard Caïazzo, ce vendredi.

"On a passé du temps avec lui, on travaille. Ghislain va nous présenter un projet sportif d'ici la fin de semaine prochaine, c'est le favori, nous souhaitons qu'il reste avec nous et nous souhaitons construire avec lui", a détaillé sur Canal+ le président du Conseil de surveillance de l'ASSE, qui jouera la Ligue Europa la saison prochaine avec sa 4e place.

La raison a ce choix est simple : miser sur la stabilité. "On aura besoin d'un directeur sportif mais confiance aux hommes en place", a-t-il poursuivi. "Tout va bien à l'AS Saint-Etienne (...) on va être dans une continuité."

Gasset : "Printant ? Les joueurs le connaissent très bien"

Le dirigeant a également évacué toutes les rumeurs de désaccords entre Gasset et la direction du club, les qualifiant de "fake news". "C'est un non-sens de l'imaginer. Il donne son sang pour le club", s'est-il justifié. "S'il y avait le moindre problème, Jean-Louis me l'aurait dit."

De son côté, Jean-Louis Gasset, qui avait expliqué son départ mardi en disant "être personnellement rincé" et vouloir "rentrer chez (lui)" à Montpellier, a indiqué vendredi sur Canal+ avoir conseillé Printant à ses dirigeants pour lui succéder.

"Ils m'ont demandé mon avis, on a passé 18 mois extraordinaires (avec Printant). C'était vraiment lui l'animateur des séances. Et les joueurs le connaissent très bien, il en a eu certains au centre de formation ou d'autres, comme Wahbi Khazri, l'ont connu en Corse... Il connaît très bien le foot. Mais ce n'est pas moi qui choisis", a-t-il déclaré.